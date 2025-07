Vai à Fenadoce? 5 razões para aproveitar tudo o que a feira oferece 

Doces típicos inspiram novos personagens da Fenadoce. Rafael Takaki / Divulgação

A 31ª edição da Fenadoce começa neste 16 de julho e segue até 3 de agosto, em Pelotas. Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), a feira deste ano traz o tema “Doces Aventuras”, que convida o público a viver experiências e celebrar conquistas embaladas pela doçura da tradição local.

Após vender 1,9 milhão de doces e atrair 311 mil visitantes em 2024, a expectativa agora é superar esses números e consolidar ainda mais o evento como um dos principais atrativos culturais e econômicos do Estado. A seguir, confira cinco motivos para visitar a 31ª Fenadoce.

1. Variedade de doces

Na Fenadoce, são vendidos diversos tipos de delícias, com destaque para os doces finos e coloniais de Pelotas. Bem-casado, queijadinha, quindim, ninho, camafeu, figo em calda, papo de anjo, fatias de braga e tantas outras gostosuras que fazem com que o município seja conhecido como a “Terra do Doce”.

2. Atrações para diferentes públicos

A Fenadoce reforça sua proposta de ser um evento para toda a família, com programação diversa que contempla diferentes faixas etárias e interesses. Os visitantes poderão acompanhar, por exemplo, shows especiais gratuitos no palco da Praça de Alimentação, sempre às 20h30. A programação inclui apresentações de artistas reconhecidos no humor regional, como Guri de Uruguaiana (16 de julho), Bebé (21 de julho) e Paulinho Mixaria (28 de julho).

– Na edição passada, realizamos shows especiais gratuitos para os visitantes e foi um sucesso. A Praça de Alimentação ficou lotada em todas as atrações. Isso nos mostra que as pessoas valorizam momentos como esses, em que podem reunir a família, dar risadas e aproveitar a noite – diz o Conselheiro Gestor da CDL Pelotas e membro da Comissão Organizadora da 31ª Fenadoce, Daniel Centeno.

Outra novidade desta edição é o Aurora Planetário, experiência imersiva de realidade aumentada com foco educativo e interativo. O espaço simula uma viagem espacial, com vídeos e imagens reais de satélites projetados em uma cúpula de sete metros de diâmetro. A atração terá sessões voltadas para crianças e para jovens e adultos, com temas que envolvem astronomia, geografia, história, filosofia, entre outros.

O público infantil também terá atenção especial. A feira contará com uma área ampliada de brinquedos e atividades voltadas às crianças. Além disso, como já é tradicional, os palcos da Fenadoce Cultural estarão espalhados pelo evento, com apresentações de artistas locais – uma forma de valorizar a cena cultural da região e entregar entretenimento contínuo ao longo dos dias da feira.

3. Concurso de Baronesas

Pela primeira vez, a escolha da próxima corte de Baronesas da Fenadoce ocorrerá durante a realização da feira. A mudança busca concentrar ainda mais as atividades no período do evento.

– Assim, mobilizamos ainda mais visitantes, e as próprias inscritas no concurso podem sentir o clima do que é representar a feira – salienta o Conselheiro Gestor.

A dinâmica seguirá o modelo dos anos anteriores, com etapas de avaliação baseadas nos conhecimentos sobre a história e a cultura local, a tradição doceira e a própria Fenadoce. Também serão observadas habilidades como comunicação interpessoal, senso de responsabilidade, entre outras. O desfile final será realizado em 29 de julho, na Praça de Alimentação, onde serão anunciadas as três novas Baronesas.

4. Novos personagens

Cinco novos personagens se juntam à icônica Docília nesta edição. O Quindim será o responsável por levar alegria e carisma; o Ninho inspirará calma e afetividade; o Olho de Sogra terá uma personalidade misteriosa, mas com um lado doce; o Bombom de Morango será sonhador e criativo; e o Figo Cristalizado, o mais culto e amante da arte.

A ideia da organização da feira é que os personagens reforcem o vínculo entre os visitantes e a Fenadoce, encantando especialmente as crianças.

– A Fenadoce é um evento que desperta o melhor nas pessoas. Queremos representar isso por meio dos doces ganhando vida. Essa também é uma forma de aproximar ainda mais a tradição doceira do público infantil, que é tão importante para a salvaguarda do nosso patrimônio – destaca Centeno.

5. Ingressos com surpresas

Os ingressos custam R$ 18 de segunda a quarta-feira e R$ 20 de quinta-feira a domingo. Como já é tradição, cada tíquete dá direito a um doce gratuito. As entradas antecipadas podem ser adquiridas por meio deste site . O estacionamento, por sua vez, estará disponível por R$ 16 por dia.

Serviço

