Siñeriz Wine Experience se consolida como evento de vinhos finos na Fronteira

Amantes de vinho, colecionadores, enólogos e apreciadores aproveitaram as baixas temperaturas da primeira semana de julho para prestigiar o Siñeriz Wine Experience , que teve sua terceira edição em Rivera (URU) na sexta-feira, 4 de julho. Segundo a organização, quase duas centenas de pessoas compareceram ao evento, que reuniu mais de 200 rótulos de vinhos, com garrafas com preços que variavam entre R$ 700 e R$ 2,5 mil.