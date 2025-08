Rio Grande do Sul tem o maior memorial da agricultura brasileira

MEA abre de terça-feira a domingo, das 8h às 22h, com acesso gratuito. OWL / Divulgação MEA

Horizontina, no noroeste do Rio Grande do Sul, carrega em sua trajetória o protagonismo na mecanização do campo: foi ali que nasceu a primeira colheitadeira automotriz brasileira. Hoje, o município abriga o MEA — Memorial da Evolução Agrícola, o maior espaço da América Latina dedicado à agricultura.

Com 64 mil metros quadrados, o complexo reúne uma exposição permanente e diversas atrações culturais, de lazer e de educação ambiental que conectam gerações e tecnologias rurais. Tudo isso para valorizar a herança agrícola brasileira e promover reflexões sobre o desenvolvimento sustentável e os desafios contemporâneos do campo.

— O MEA é uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Instituto John Deere, viabilizada pela Lei Rouanet, com patrocínio da John Deere Brasil. Trata-se de um espaço de convivência, aprendizado e transformação social. É gratuito, acessível, dedicado a toda a comunidade e conta com programação exclusiva para escolas — diz a diretora da instituição, Karina Muniz Viana.

Em entrevista, Karina destaca as principais atrações que o MEA oferece à população.

Como é a exposição permanente do MEA e quais são os grandes destaques?

A exposição de longa duração do MEA oferece uma experiência imersiva que percorre desde os saberes tradicionais da agricultura até os avanços tecnológicos no campo. Os visitantes têm contato com ferramentas manuais, como a plantadeira e a foice, ainda presentes em muitas práticas atuais. Além disso, conhecem o processo da mecanização agrícola, com destaque para a trajetória da produção de maquinários da John Deere, em Horizontina.

A exposição também convida à reflexão sobre os desafios contemporâneos da produção de alimentos, com ênfase na responsabilidade socioambiental e na valorização da diversidade. É uma jornada sensorial e educativa, pensada para emocionar, inspirar e envolver pessoas de todas as idades.

Acreditamos que cultura, educação e bem-estar devem estar ao alcance de todos — e é isso que buscamos oferecer todos os dias. KARINA MUNIZ VIANA DIRETORA DO MEMORIAL DA EVOLUÇÃO AGRÍCOLA

Além da sede, quais são as outras atrações disponíveis ao público que visita o complexo do MEA?

O MEA foi pensado como um espaço completo para receber pessoas de todas as idades. Além da exposição, das oficinas culturais e do ateliê educativo, temos quadras esportivas, academia ao ar livre, parquinhos para as crianças, áreas verdes para lazer e atividades físicas, a John Deere Store e a unidade do SENAI de Horizontina. O MEA tem programação intensa, gratuita e para todas as idades, com foco na promoção da diversidade cultural, inclusão e do desenvolvimento sustentável. É um lugar para aprender, mas também para relaxar, brincar e conviver. E tudo isso com acesso gratuito e livre.

Por que o MEA é tão importante para o município de Horizontina?

Horizontina tem uma história profundamente ligada ao campo e à inovação agrícola. O município é precursor na fabricação da primeira colheitadeira automotriz brasileira: a SLC 65-A. O Memorial é o compromisso do Instituto John Deere em entregar à comunidade um espaço de cultura, lazer, educação e pertencimento. O MEA já se tornou uma referência para escolas e instituições de ensino. É ponto de encontro para moradores e visitantes, um lugar em que as pessoas se veem representadas e onde podem aprender, conviver e criar juntas.

Por que vale a pena visitar o MEA?

O MEA é um espaço que acolhe e que instiga, seja pela exposição imersiva, seja pelas atividades culturais ou pelas opções de lazer. Também temos estacionamento gratuito no local. Acreditamos que cultura, educação e bem-estar devem estar ao alcance de todos — e é isso que buscamos oferecer todos os dias.

Quais são as expectativas para o futuro do MEA?