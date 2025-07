Pelotas se prepara para a 31ª edição da Fenadoce 

Doces típicos de Pelotas despontam entre as delícias vendidas. Rafael Takaki / Divulgação

Pelotas está prestes a receber um dos eventos mais tradicionais e saborosos do Estado. Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), a 31ª edição da Fenadoce ocorre de 16 de julho a 3 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce, e promete celebrar a cultura doceira da região com ainda mais cor, alegria e inovação.

O tema deste ano, batizado de “Doces Aventuras”, remete às histórias repletas de imaginação, magia e doces que ainda serão escritas durante a feira.

– A Fenadoce quer contar novos capítulos e novas conquistas como doces aventuras para todos os visitantes. Será uma feira ainda mais focada na alegria, nas cores, na diversidade das culturas que formam a tradição doceira e o universo dos próprios doces. Tanto crianças quanto adultos se surpreenderão com as novidades e encontrarão uma feira pronta para se divertir de muitas formas – comenta o Conselheiro Gestor da CDL Pelotas e membro da Comissão Organizadora da 31ª Fenadoce, Daniel Centeno.

Entre as novidades desta edição, está a realização inédita do Concurso da Corte 2026 durante o próprio evento. A final, marcada para 29 de julho, acontecerá na Praça de Alimentação e será aberta ao público, que poderá torcer pelas candidatas ao título de Baronesas da Fenadoce.

Outra atração de destaque será o Aurora Planetário, experiência interativa e imersiva com realidade aumentada, que promete levar o público a uma viagem espacial. O planetário itinerante, com 7 metros de diâmetro, oferecerá sessões para crianças e adultos, abordando temas como astronomia, história, filosofia e geografia.

Vale destacar também que as crianças terão atenção especial nesta edição. O novo espaço infantil contará com brinquedos variados, bem como a presença de personagens inspirados nos doces tradicionais de Pelotas. Além da já conhecida Docília, o público conhecerá Quindim, Ninho, Olho de Sogra, Bombom de Morango e Figo Cristalizado – cada um com personalidade própria, prontos para encantar e ensinar a respeito da rica cultura doceira da cidade.

Com todas essas novidades, a expectativa para 2025 é superar os números da edição anterior, que recebeu 311 mil visitantes e vendeu 1,9 milhão de unidades de doces durante os 19 dias de programação, reafirmando a Fenadoce como um dos maiores eventos do Sul do Brasil.

