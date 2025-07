Omoda | Jaecoo chega à Capital gaúcha com inauguração da primeira loja

O Grupo Felice inaugurou na última quinta-feira (3), a primeira concessionária autorizada no Rio Grande do Sul. A operação em Porto Alegre conta com eletrificados da Omoda | Jaecoo, uma linha que combina tecnologia, design e sustentabilidade para públicos cada vez mais conectados com soluções inteligentes no seu dia a dia.



— Para o Rio Grande do Sul é um marco muito importante, principalmente para a capital de Porto Alegre, a cidade gaúcha foi escolhida para receber a marca que é mundial e tem vendas em mais de 40 países do mundo — afirma Rafael Ignácio, supervisor da Omoda | Jaecoo do Grupo Felice.



Atualmente, o Brasil é o primeiro país da América Latina e o 43º mercado que a marca chinesa chega com os carros elétricos, aponta o grupo chinês Chery. Segundo Rafael Ignácio, desde junho os carros eletrificados ocupam cerca de 10% do mercado brasileiro, e a Omoda | Jaecoo faz parte dessa porcentagem no país.



Uma novidade em expansão