Inovação e negócios em foco na 26ª Construsul 

Profissionais e empresários ligados ao setor da construção civil têm uma agenda obrigatória em Porto Alegre de 22 a 25 de julho , quando ocorre a 26ª edição da Construsul. Mais de 32 mil pessoas devem circular pelo Centro de Eventos Fiergs durante os quatro dias da maior feira do segmento na Região Sul, considerada também uma das mais importantes do Brasil e da América Latina .

A área de exposição ocupa aproximadamente 20 mil metros quadrados e vai reunir mais de 300 empresas brasileiras – provenientes de oito Estados – e estrangeiras. Trinta delas vão expor pela primeira vez no evento. Os estandes são ocupados por uma ampla gama de indústrias do setor, incluindo materiais de construção e acabamentos, ferramentas, máquinas e equipamentos, produtos para piscinas e paisagismo, materiais elétricos, ferragens , entre outros.

O que se projeta de volume de negócios nos quatro dias do evento?

A expectativa é chegar a R$ 1 bilhão de volume de negócios, considerando que muitas tratativas tendem a se confirmar também nos dias seguintes ao encerramento.

A Construsul costuma abranger um grande mix de expositores, e o setor de ferramentas sempre vem com muita força. O mesmo acontece com o de acabamentos, que traz muita variedade: pisos, tintas, metais sanitários etc.