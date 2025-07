Fimma Brasil 2025 reúne tecnologia, negócios e inovação em Bento Gonçalves 

Feira promete destacar tendências e novidades tecnológicas para o setor moveleiro. Vagão Filmes / Divulgação

Bento Gonçalves se prepara para receber mais um evento que promete movimentar a cidade em termos de turismo e negócios. De 4 a 7 de agosto, os pavilhões do Parque de Eventos recebem a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis – Fimma Brasil. Neste ano, a feira volta ao formato independente, com foco em inovação, tecnologia e conexões profissionais.

– É uma grande alegria satisfazer nossos clientes industriais e, ao mesmo tempo, ver uma cidade com sua hotelaria de mais de 4.700 quartos totalmente ocupada e mais de 200 restaurantes cheios – comenta Euclides Longhi, presidente da Movergs, entidade realizadora da Fimma.

Na entrevista a seguir, Longhi traz alguns dos principais destaques da programação e dá dicas para que todos os profissionais da cadeia produtiva de madeira e móveis aproveitem ao máximo a participação na Fimma Brasil.

O que representa a volta do evento ao formato solo em 2025 e como isso impacta o setor moveleiro?

A Fimma Brasil é um evento de extrema importância para o setor moveleiro, trazendo todas as soluções que fábricas e indústrias precisam para se tornarem mais competitivas. Todos os setores produtivos da madeira e móveis se reúnem num único espaço. Então, depois da pandemia e de duas edições realizadas em conjunto com outra feira voltada ao varejo, a Fimma volta a ocorrer sozinha.

Nesta edição, dobramos a área comercial: serão 58 mil metros quadrados e mais de 250 expositores de diversos segmentos. Ou seja, uma feira realmente completa para os visitantes não só da indústria, mas também para marceneiros, arquitetos, designers e importadores. É um evento que possibilita ótimos negócios diretamente com fornecedores de máquinas, chapas, tintas, ferragens e todos os segmentos envolvidos na produção do mobiliário.

Quais as principais novidades e o que o visitante pode esperar desta edição da feira?

A grande novidade para 2025 é o aumento da nossa Praça de Inovação – algo muito importante para o segmento, principalmente para pequenas e médias empresas que não têm tanto acesso às tecnologias mais modernas. Teremos um espaço projetado para simplificar o atendimento, com experiências imersivas, inteligência artificial e palestras gratuitas de especialistas.

Entre as presenças já confirmadas estão Pollyana Pizzutti e Clarissa Zanatta (arquitetas); Tiago Mattos (especialista em futuros); Priscilla Bencke (arquiteta); André Menin (da Refrersher); Ricardo Lemos (Sebrae); Fernando Imazu (mentor de marcenaria); Meu Marido Marceneiro (influenciador de marcenaria); Lumberjills (influenciadores de marcenaria); Canal Empoeirados (influenciadores de marcenaria), e Indústria Delas (versão pocket do projeto do Simecs – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região).

Também é muito importante destacar os segmentos de expositores que estreiam nesta edição, como iluminação, empilhadeiras, vidros, paletização, catálogos e etiquetas adesivas.

Fale sobre as rodadas de negócios realizadas durante a programação e a participação internacional na Fimma.

Dos mais de 250 expositores já confirmados, 14 são grandes empresas internacionais de tecnologia e maquinário. Vamos ter importadores convidados pela feira, além de rodadas de negócios realizadas em parceria com o projeto Brazilian Furniture, da Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário) e da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

Teremos ainda as rodadas nacionais com o Sebrae – um projeto da Fimma para fornecer negócios voltados às micro e pequenas empresas expositoras. Para tanto, o Sebrae trará excursões de seus polos situados no Brasil inteiro, de várias regiões.

De que forma a Fimma promove conexões entre os diferentes elos da cadeia moveleira?

Em uma feira presencial como a Fimma, o visitante consegue conhecer de perto o que existe de melhor e de mais atual no mercado, além de estabelecer uma relação mais próxima com os fornecedores e otimizar seus custos. Para isso, o ideal é dedicar dois dias cheios para a visitação. Por não ser uma feira aberta ao público geral, ela é bem leve, gostosa de se visitar e trabalhar.

Temos ambiente climatizado e outras comodidades, como um estande de vinhos e outro em que é possível garantir uma camisa do nosso amado Clube Esportivo de Bento Gonçalves, que todo mundo acaba levando como lembrança.

Importante destacar que neste ano estamos dando atenção especial aos arquitetos, porque entendemos que esse também é um público relevante para o setor moveleiro. Teremos diversos expositores que oferecem soluções para arquitetos que trabalham com projetos de mobiliário, além de palestras com especialistas da área.

O que é possível antecipar em relação às tendências apresentadas pelos expositores?

A Fimma é uma importante vitrine de tendências para o setor moveleiro, especialmente no que se refere aos bastidores da produção – chapas, acessórios, tecnologias, tintas. Assim, apresenta soluções que já estão disponíveis e devem ganhar cada vez mais relevância no mercado nos próximos anos. Traremos destaques para recursos como inteligência artificial e materiais sustentáveis, mas a inovação pode estar em tudo. Nós mesmos, da diretoria, estamos ansiosos para ver todas as curiosidades que os expositores vão apresentar – eles sempre nos surpreendem.

Qual a projeção de público e volume de negócios da Fimma Brasil para 2025?

Durante os quatro dias de feira, devemos receber milhares de visitantes profissionais do setor moveleiro. Em relação ao volume de negócios, costumamos trabalhar a projeção durante a feira e o ano seguinte, mas desde já estamos muito otimistas.

Serviço:

O quê: 17ª Fimma Brasil

Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves

Quando: de 4 a 7 de agosto, das 10h às 19h

Realização: Movergs

Patrocínio: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves