Com entrada gratuita, Tricofest anima Picada Café até 03 de agosto

Tricofest é a maior feira de malha tricot do Sul do Brasil.

Após passar por Nova Petrópolis entre maio e junho, a Tricofest – maior feira de malha tricot do Sul do Brasil – chegou à cidade de Picada Café. Com entrada gratuita, a edição começou em 04 de julho e é realizada no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, até 03 de agosto.