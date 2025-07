Cinco motivos para se divertir com o circo nas férias de inverno

Apresentações do Mirage Circus tem novos horários no mês de julho. Mirage Circus / Divulgação

Presente há centenas de anos no mundo, o ato de sorrir e fazer rir não sai de moda, principalmente quando nos referimos aos circos. Munidos de trapézios, acrobacias, palhaços, malabarismos e muita magia, o espetáculo de circo acolhe todas as idades e se torna uma ótima opção para as férias de inverno. Afinal, quem não gosta de comer pipoca e se divertir?

Sob a lona, o público que se deslocar à Av. Padre Cacique (ao lado do Estádio Beira Rio) verá uma estrutura de 40 metros com mais de 25 atrações, incluindo o tradicional globo da morte e saltos ornamentais. Ali, além do tradicional palhaço Potato, o expectador vai ter contato com uma grande diversidade de artistas nacionais e internacionais que saem do óbvio com suas performances.

O circo de Marcos Frota, que já cultiva uma longa relação com a cidade, também promete um espetáculo de drones e a apresentação de vários recursos tecnológicos que devem trazer mais emoção ao público. Se ainda está na dúvida, confira abaixo cinco motivos para aproveitar as férias com uma apresentação circense:

1. Exercita a liberdade criativa

O espetáculo estimula a criatividade por meio do lúdico, das luzes e cores. A arte circense é um lugar para se divertir e contemplar, mas também pode ser um espaço para explorar ideias e mexer com a imaginação de crianças e adultos por meio de personagens e narrativas.

2. Oferece diferentes atrações

Entre variadas idades, gêneros, etnias e habilidades, o circo conta com a diversidade de pessoas e seus talentos, promovendo a aceitação do outro e o respeito entre todos. No picadeiro, por exemplo, artistas precisam confiar, colaborar e apoiar mutuamente seus colegas em grandes desafios.

3. Apresenta possibilidades

No globo da morte ou no contorcionismo, o universo do circo mostra que as possibilidades estão ao nosso alcance, seja na próxima tentativa ou na coragem de enfrentar o próximo desafio. As habilidades da trupe podem influenciar o público a despertar a autoconfiança e a coragem ao lidar com uma situação nova.

4. Incentiva a cultura

Entre uma cidade e outra, tradições, músicas, idiomas e costumes locais são absorvidos e resultam em entretenimento para quem está assistindo. A cultura inspira, aproxima, reflete e enriquece performances em cada apresentação. Além disso, pode virar uma boa lembrança para o resto da vida.

5. Alivia o estresse

Os espetáculos proporcionam o riso. Através dele, a liberdade de brincar e de se expressar promovem o bem-estar psicológico. Rir de si e se comunicar de forma criativa pode abrir espaço para viver as férias e se desprender das pressões da rotina.

Se divirta!

O Mirage Circus constrói um espetáculo para todas as idades, além disso, sua estrutura conta com totens de autoatendimento e um ambiente totalmente climatizado, um atrativo importante para o período de inverno. Dentro e fora do picadeiro, o circo busca oferecer conforto para a família e boas risadas do início ao fim das apresentações.

Serviço

Apresentação: De terça a domingo, horários a partir da tarde no site .

Local: Av. Padre Cacique, 1359, ao lado do Estádio Beira Rio.

Bilheteria: Terça a Sexta às 20h. Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30.

Classificação indicativa: Livre.