Cidades-irmãs são sede da maior estrutura já montada para o Festival Fronteira

Durante quatro dias, a integração entre Brasil e Uruguai será celebrada e valorizada na fronteira entre os dois países. As cidades de Sant'Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul (BR), e Rivera, em Rivera (URU), se transformam em uma só de 6 a 9 de agosto, realizando juntas o Fronteira — Festival Binacional de Enogastronomia.

As atrações atendem a diversos interesses, abrangendo gastronomia, cultura, conhecimento, turismo, economia e inovação. A realização do evento é do Sindilojas Livramento e da Mesa Destino Rivera, instituição criada para fomentar o turismo na fronteira.

— Será a maior estrutura já montada para este Festival. Com mais de 120 mil visitantes na edição passada, o festival é realizado desde 2014. Seu propósito é fomentar a união cultural, turística e econômica entre Brasil e Uruguai, valendo-se de uma característica histórica na região: a relação amistosa e colaborativa entre as duas cidades — afirma Jussara Dutra, curadora do Fronteira.

São esperados mais de cem mil visitantes circulando durante os três dias pelos pavilhões do evento, que ocupam 2,4 mil metros quadrados. Haverá intérpretes de Libras e audiodescrição disponíveis em grande parte das atividades. Com mais de 200 expositores, entre brasileiros e uruguaios, o Festival apoia empreendedores locais e impulsiona o desenvolvimento sustentável da fronteira. Confira mais sobre os cinco principais temas dessa edição:

1. Gastronomia

Estão previstas inúmeras atividades gratuitas, além de quatro experiências gastronômicas diferenciadas, como uma tradicional competição entre escolas de gastronomia dos dois países pelo melhor prato à base de cordeiro. O evento também inclui uma noite de queijos, vinhos, azeites e pães, com foco nos produtos típicos da região, e o Jantar das Mulheres Assadoras, preparado por seis chefs brasileiras e uruguaias. O Assado Fronteiriço, atração que encerra o Festival, celebra a culinária típica da fronteira em um almoço para mais de duas mil pessoas.

2. Cultura

O Festival Fronteira é muito forte na área cultural e inclui atrações como a Feira Binacional do Livro, que promove debates inclusivos sobre diversidade literária, diversos espetáculos de música, com sons e ritmos que valorizam a cultura local e apresentações de danças regionais do Brasil e do Uruguai.

3. Conhecimento

Para quem busca aprendizado e novos conhecimentos, o Festival oferece oficinas práticas e interativas sobre temas como Culinária da Fronteira, Fotografia Gastronômica, Erva Mate na Gastronomia, Cutelaria básica. Outro ponto alto são os Fóruns Binacionais de Debates, que promovem discussões, pesquisas e troca de conhecimentos para elaboração de propostas de desenvolvimento regional. O Espaço Inovação e Sustentabilidade, que está em sua segunda edição, é uma área especial para incentivar novas ideias, produtos, serviços criativos e funciona como ponto de encontro para empresas, pesquisadores e startups.

4. Turismo

Os visitantes poderão fazer passeios turísticos gratuitos para descobrir os atrativos culturais e turísticos locais. O Trem do Pampa é uma experiência imersiva que celebra a cultura e as tradições da fronteira. O trajeto desse passeio vai até a Vinícola Almadén, onde acontece um "brunch com sotaque fronteiriço" acompanhado de show musical.

Já o Projeto Turismo na Escola une lazer e aprendizado, levando crianças de escolas públicas para explorar a fronteira, com foco na preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental.

5. Economia

O Festival é também uma vitrine da economia da região e oferece algumas atrações focadas nas principais atividades produtivas da fronteira, como a Feira Binacional da Agricultura Familiar, que valoriza e comercializa produtos livres de agrotóxicos, e a Feira Binacional do Queijo, criada para celebrar a tradição queijeira de produção artesanal. Diversos outros segmentos também têm suas feiras binacionais, como o azeite de oliva, o mel, o vinho e o artesanato. Um destaque da programação é a Vitrine Binacional da Carne do Pampa, que mostra as qualidades da cadeia produtiva da carne e sua relevância para a economia, a gastronomia e a cultura da fronteira.

Os quatro dias de atrações na estrutura montada no Parque Internacional são antecedidos por atividades descentralizadas na região. A abertura institucional do Festival ocorrerá no dia 1º de agosto, em um coquetel para lideranças, empresários e convidados. Já o encerramento se dá com a grande atração do evento: o Assado Fronteiriço.

