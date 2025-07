Bom Princípio prepara 21ª edição da Festa Nacional do Moranguinho

Soberanas eleitas: rainha Amanda Rauber Winter e princesas Bruna Daiane Backes e Cauane Jéssica Klering receberão os visitantes ao longo da programação. Gui Birck / Divulgação

Imagine o aroma de uma cuca de morango saindo do forno a lenha. Ou, quem sabe, o vermelho intenso da fruta combinado a chocolate ou chantili? Pois aguçar o paladar do visitante e reforçar os laços com a comunidade são os objetivos da 21ª Festa Nacional do Moranguinho. Com expectativa de receber um público de 180 mil visitantes, o evento acontecerá de 4 a 21 de setembro em Bom Princípio.

— A festa é da comunidade, de todas as pessoas da cidade, e queremos que elas se sintam parte disso desde já — destaca o presidente do evento, Gerhard Ledur.

Na entrevista a seguir, ele antecipa algumas novidades da edição de 2025, que teve lançamento oficial no domingo, 13 de julho.

O que o público pode esperar da 21ª Festa Nacional do Moranguinho?

Teremos uma festa especialmente voltada ao nosso símbolo, o morango, em um parque estruturado de maneira inclusiva para receber bem todos os visitantes. Além dos seis shows nacionais, preparamos uma programação cultural diária com bandas regionais, orquestras, CTGs, bandas típicas, bandas de baile famosas no Estado e bandas de rock. Todos os estilos estarão contemplados.

Aliás, o foco principal da comissão organizadora é reconectar a nossa comunidade com a festa. Por isso, teremos vários dias com entrada gratuita ou valores reduzidos para que todos possam visitar o parque. Para os shows nacionais, estamos trabalhando com preços mais atrativos nos primeiros lotes de ingressos, pois sabemos que para muitas pessoas será a primeira oportunidade de acompanhar atrações como essas.

Quais as principais novidades desta edição?

Teremos o retorno da Arena de Shows para a parte interna do parque. Será uma estrutura de grande porte muito moderna, um palco de cinema. Além disso, o Morangão, nosso cartão postal do Vale do Caí, ficará 100% visível para quem estiver dentro do parque. Logo em frente a ele, fecharemos a avenida para que receba o Biergarten Moranguinho e a exposição de empresas da cidade.

Qual a importância econômica da Festa do Moranguinho para Bom Princípio?

O morango é o produto principal de muitos produtores do município, e a Festa Nacional do Moranguinho é o ápice de vendas do ano para muitas famílias. É o momento em que os produtores conseguem comercializar um volume muito grande em um curto período, potencializando suas receitas. Mas a representatividade também é grande para a economia como um todo, pois envolve um alto número de pessoas não necessariamente ligadas de forma direta ao evento – a festa movimenta o setor hoteleiro, postos de gasolina, restaurantes.

Lançamento oficial aconteceu no último domingo. Gui Birck / Divulgação

Quantos expositores a Festa Nacional do Moranguinho deve reunir?

Serão em torno de 200 expositores, não apenas na área das Delícias do Morango e da gastronomia, mas também em segmentos como artesanato, feira comercial, vestuário, itens ligados à agricultura, agricultura familiar, uma infinidade de produtos de expositores do Rio Grande do Sul e de outros Estados.

O que você destaca como ponto alto da 21ª Festa Nacional do Moranguinho?

Teremos atrações bem ecléticas, para todas as idades. Mas o show da Ana Castela tem a expectativa de maior público, pelo que estamos percebendo com a venda antecipada de ingressos. Já na gastronomia, o grande destaque vai para a tradicional cuca de morango do Clube de Mães, assim como os morangos com chantili e chocolate, espetinhos de morango e uma dezena de outras delícias.

Corte do evento no Parque Municipal. Gui Birck / Divulgação

Confira os shows nacionais confirmados

6/09

Pedro Sampaio + Sevven

7/09

César Menotti e Fabiano

12/09

Ana Castela

13/09

Gustavo Mioto

19/09

Turma do Pagode

21/09