31ª edição da Fenadoce terá planetário gratuito e corte eleita durante a feira 

Público pode visitar Fenadoce entre 16 de julho e 3 de agosto. Alair Junior / Divulgação

Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), a 31ª edição da Fenadoce será realizada de 16 de julho a 3 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas. Com uma programação recheada de atrações inéditas, o evento promete experiências imersivas e divertidas para toda a família.

Em entrevista, o Conselheiro Gestor da CDL Pelotas e membro da Comissão Organizadora da feira, Daniel Centeno, antecipa o que o público pode esperar desta edição marcada por inovação, tradição e magia.

A Fenadoce chega à 31ª edição com o tema “Doces Aventuras”. O que esse conceito representa para o evento deste ano?

O tema deste ano é um convite para viver histórias. A Fenadoce quer contar novos capítulos e novas conquistas que sejam doces aventuras para todos os visitantes. Será uma feira ainda mais focada na alegria, nas cores e na diversidade das culturas que formam a tradição doceira de Pelotas e o universo dos doces em si.

Uma das grandes novidades desta edição é o Aurora Planetário. O que os visitantes podem esperar dessa experiência imersiva?

Os visitantes viverão uma viagem espacial em realidade aumentada por meio de vídeos e imagens reais de satélite em um planetário itinerante com 7 metros de diâmetro. Entre as atividades, haverá um momento reservado às crianças e outro a jovens e adultos, com informações a respeito de astronomia, geografia, história, filosofia e muito mais. É importante frisar que a atração será totalmente gratuita para quem estiver na feira.

Pela primeira vez, o concurso da Corte da Fenadoce será realizado durante a feira. Qual é a importância desse momento e como será a dinâmica da escolha das novas Baronesas?

A decisão surgiu para que possamos concentrar cada vez mais as atividades da feira durante seu período de realização. Assim, mobilizamos ainda mais visitantes, e as próprias inscritas no concurso podem sentir o clima do que é representar o evento.

A dinâmica seguirá como nos anos anteriores. Elas passam por etapas em que são avaliadas por conhecimentos sobre história e cultura local, tradição doceira e a própria Fenadoce. Depois, avaliamos habilidades como comunicação interpessoal, senso de responsabilidade, entre outras. Por fim, haverá o desfile final, em 29 de julho, na Praça de Alimentação, onde as três novas Baronesas serão conhecidas.

Haverá também shows gratuitos todas as noites. Quais são as atrações confirmadas até agora?

Estão confirmadas as seguintes atrações: Guri de Uruguaiana (16 de julho), Bebé (21 de julho) e Paulinho Mixaria (28 de julho). Os shows serão realizados sempre no palco da Praça de Alimentação, às 20h30, levando humor e diversão para toda a família.

Como já é tradicional, também teremos os palcos da Fenadoce Cultural espalhados pela feira e com apresentações de artistas locais. Essa programação é fundamental para fomentar a classe artística da nossa região e levar ainda mais arte e cultura aos visitantes.

Os visitantes ainda conhecerão os novos personagens que se juntam à icônica Docília. Quem são eles?

Cinco novos personagens, cada um representando um doce típico de Pelotas, acompanharão Docília durante todos os dias do evento. O Quindim será o responsável por levar alegria e carisma, enquanto o Ninho inspirará calma e afetividade. Já o Olho de Sogra terá uma personalidade misteriosa, mas com um lado doce. O Bombom de Morango terá um jeito sonhador e criativo, e o Figo Cristalizado será o mais culto e amante da arte no grupo.

Como garantir os ingressos com antecedência e por que eles dão direito a um doce gratuito?

Trata-se de uma ação que retomamos há alguns anos e seguimos defendendo, pois o doce é nosso carro-chefe. Esse é um presente a mais para quem nos visita. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos online por meio deste site .

Serviço