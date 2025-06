Premiação da TOTVS condecora força da inovação no setor empresarial brasileiro 

Premiação destaca empresas que usam tecnologia para gerar impacto real nos negócios. TOTVS / Divulgação

O Universo TOTVS 2025, um dos maiores eventos de tecnologia e negócios do país, celebrou em sua programação a cerimônia do Prêmio TOTVS Brasil que FAZ 2025, que reconhece as iniciativas inovadoras de empresas brasileiras que utilizam soluções da TOTVS para transformar as operações. A grande vencedora da categoria especial “Inovação – Lei do Bem” foi a catarinense Delpi Conexões Elétricas, mas quem também se destacou no palco foi a gaúcha Farina, uma das finalistas da categoria, reconhecida por seu projeto de modernização industrial.

Com 139 anos de história, a Farina é uma das fundições mais antigas do país e fornecedora de peças para montadoras. A empresa iniciou um processo de reinvestimento baseado em inovação tendo como um dos marcos dessa virada justamente o projeto inscrito na premiação: a automação completa de um setor anteriormente manual, com base nos princípios da manufatura 4.0 e com o apoio das soluções da TOTVS em planejamento avançado e controle de produção.

– O fato de ser indicado já é um grande avanço. Esse reconhecimento faz uma grande diferença. Mostra que estamos no caminho certo e valoriza não só a empresa, mas também a região em que estamos inseridos e o Estado – afirmou o diretor-executivo da Farina, Nelson Felipe de Vargas.

Para a diretora da TOTVS Rio Grande do Sul, Fernanda Zago, o reconhecimento da Farina reflete a força inovadora do Estado.

– O Rio Grande do Sul tem um potencial enorme para crescer, com uma economia impulsionada por movimentos empresariais fortes, como o do Instituto Caldeira. A Farina, por sua vez, mostra como a inovação pode ser um motor de transformação real – comentou a executiva.

Ao todo, mais de 890 projetos foram inscritos na 4ª edição do Prêmio TOTVS Brasil que FAZ. Os cases foram avaliados por especialistas da TOTVS e do mercado, com base em critérios como inovação, digitalização, impacto financeiro, ESG, ganho operacional e evolução em marketing e vendas.

Palestras internacionais

Além da premiação, o segundo dia do evento contou com palestras internacionais. Vindo diretamente da SXSW para o palco do Universo TOTVS 2025, o near futurist e arquiteto de inovação Neil Redding defendeu que a Inteligência Artificial promove uma transformação tão profunda quanto a descoberta do fogo. Para ele, até o fim da década, haverá apenas dois tipos de empresas: as que integram a IA em sua essência e as que ficarão fora do mercado.

– A IA não é apenas uma ferramenta ou apoio operacional. Ela transforma a forma como pensamos, nos comunicamos e lideramos – ressaltou o palestrante.

Redding também argumentou que a realidade se tornou participativa e cocriada com a tecnologia, exigindo um novo modelo mental para conduzir negócios: é preciso compreender tanto os humanos quanto a IA. Segundo ele, colaboradores baseados em Inteligência Artificial já fazem parte do ambiente corporativo e, em breve, terão papel mais central nas organizações.

Já a especialista em inteligência artificial e inovação, e ex-head de Global Key Accounts no Alibaba, Sharon Gai, destacou o avanço acelerado da IA generativa e seu impacto no ambiente empresarial.

– Estamos em um momento de assimilação global, em que empresas e líderes devem encarar transformações rápidas e incertezas. Ainda assim, é essencial fazer parte desse movimento. Se você não está usando IA para trabalhar em 2025, é como se estivesse entrando em uma corrida com uma carroça quando todos estão usando uma Ferrari – alertou a especialista.

Gai também ressaltou o papel emergente dos agentes de IA, destacando o lançamento da TOTVS como um exemplo de como essas soluções já estão sendo incorporadas ao dia a dia dos negócios.

Números robustos

O Universo TOTVS 2025 foi realizado entre 17 e 18 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). O evento contou com mais de 300 conteúdos, 500 palestrantes e 70 patrocinadores. Ao todo, mais de 20 mil pessoas circularam pelos pavilhões, superando o recorde de público da edição de 2024, que recebeu 16 mil visitantes ao longo de dois dias.

Com o sucesso da edição deste ano, as expectativas já se voltam para o Universo TOTVS 2026, que promete ampliar ainda mais os debates sobre tecnologia, dados e Inteligência Artificial no cenário empresarial brasileiro.