Metade das empresas brasileiras ainda não usa IA, aponta estudo inédito da TOTVS 

Programação do primeiro dia foi marcada pelo protagonismo da IA. Vans Bumbeers / Divulgação

Teve início nesta terça-feira (17), no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), o Universo TOTVS 2025, um dos maiores eventos do país voltados à tecnologia e aos negócios. Com uma programação intensa de palestras, painéis e demonstrações, o primeiro dia do encontro foi marcado pelo protagonismo da Inteligência Artificial (IA) e pelas discussões a respeito das inovações que estão transformando o cenário corporativo brasileiro.

LEIA TAMBÉM Como nasceu a GurIA, que vai falar com todos os gaúchos

O destaque ficou por conta da divulgação exclusiva do estudo “Panorama IA nas empresas brasileiras”, estudo inédito encomendado da TOTVS e conduzido pela h2r insights & trends. A pesquisa, baseada em entrevistas com 194 empresas de diferentes setores e portes, detalha a jornada da Inteligência Artificial nas organizações – que começa pela consciência sobre os tipos de uso, passa pela exploração das finalidades e ferramentas, pela adoção em si, valoração e, por fim, a mensuração dos impactos.

O levantamento revelou um cenário ainda imaturo no uso da IA pelas empresas brasileiras: metade delas não utiliza a tecnologia de maneira organizada. Entre as que já adotaram, 58% estão nos estágios iniciais da jornada, 34% encontram-se em fase intermediária e apenas 8% consideram ter maturidade avançada no uso da tecnologia.

– É importante entender que quem estiver na frente, aprendendo como utilizar a IA em seus processos do dia a dia, certamente terá ganhos expressivos em eficiência, produtividade e geração de oportunidades. Em outras palavras, a adoção deve ser encarada como uma corrida: quem avança primeiro tende a colher os melhores resultados – destacou o CEO da TOTVS, Dennis Herszkowicz.

A pesquisa também aponta como a IA está sendo aplicada, na prática, dentro das organizações. A produção de conteúdo lidera entre os usos mais frequentes (33%), seguida pela criação de elementos visuais (29%) e pela aplicação em cibersegurança (21%). Chatbots para atendimento aparecem em 20% dos casos.

Ferramentas de IA generativa e conversacional como ChatGPT, Gemini e Claude dominam o cenário, e vem sendo usadas por 40% das empresas. As plataformas com IA integrada, como recursos embutidos em softwares corporativos, vêm em seguida, com 33%.

Apesar do avanço na adoção, a pesquisa mostra que o potencial estratégico da IA ainda é subestimado. Apenas 20% das empresas que utilizam a tecnologia a consideram parte central de sua estratégia de negócios. Em contraste, 42% afirmam que a IA tem pouca ou nenhuma relação com seus objetivos corporativos. Outro dado que chama atenção é que somente 7% das empresas brasileiras calculam o Retorno Sobre o Investimento (ROI) da implementação de IA.

– Se as organizações não medem os impactos da IA na eficiência de suas operações, deixam de identificar oportunidades relevantes de negócio. A falta de métricas claras é um entrave que precisa ser superado – alertou o CDAIO da TOTVS, Cristiano Nobrega.

O estudo ainda mapeou os principais desafios à adoção da IA. As principais barreiras são as preocupações com segurança (36%) e a dificuldade em mensurar o ROI (32%). A resistência a mudanças por parte dos colaboradores (24%), a complexidade de integração com sistemas legados (23%) e a falta de apoio da alta gestão (23%) também foram apontadas como obstáculos significativos.

– A preparação estrutural das empresas é um passo fundamental para a adoção bem-sucedida da IA. Antes de implementar agentes de Inteligência Artificial, é preciso ter uma base sólida de dados e migrar para a nuvem. Nosso papel é ajudar os clientes nessa jornada, desde a organização dos dados até a automação de tarefas repetitivas, liberando tempo para o que realmente importa – conclui a diretora da TOTVS Rio Grande do Sul, Fernanda Zago.

Além do estudo inédito, o primeiro dia do Universo TOTVS 2025 contou com uma série de palestras voltadas à temática da IA. Entre os destaques, despontaram “O roadmap das plataformas e tecnologias TOTVS”, conduzida pelo vice-presidente de Plataformas da TOTVS, Gustavo Bastos, e “RD Station: acelerar e convergir”, apresentada pelo vice-presidente da RD Station, Gustavo Avelar.