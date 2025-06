Festa em Bento Gonçalves: 20ª Fenavinho começa nesta semana

Ligada à história de Bento Gonçalves, a Fenavinho é um encontro de gastronomia e celebrações que, desde a sua criação, espalha o sentimento de orgulho pela cidade. Neste ano, a edição da maior feira multissetorial do país recebe turistas entre os dias 12 e 22 de junho, no Parque de Eventos. Para além do vinho, quem visitar vai encontrar uma programação repleta de atrativos para todos os gostos.



A 20ª Fenavinho terá cerca de 20 vinícolas apresentando uma diversidade de vinhos e espumantes. O destaque são os lounges, espaços reservados para o visitante apreciar vinhos, degustar combinações e confraternizar durante o evento. Ainda, o espaço dedicado a vitivinicultura terá restaurantes com opções que vão da cozinha italiana até a asiática.



O tema que embala a vigésima edição é a imigração italiana na capital da uva e do vinho. Alexandre Miolo, coordenador da Fenavinho em 2025, explica que o plantio dos vinhedos foi uma forma de sobrevivência dos italianos no Rio Grande do Sul, resultando no surgimento das vinícolas e de marcas familiares.



— Por isso o grande tema da Fenavinho, o reflexo das conquistas dos italianos e de suas famílias, da construção, do legado de trabalho e resistência, tudo construído a partir da uva. O que temos hoje é um presente maravilhoso com vinhos especiais e de altíssima qualidade, comenta.



Vinho, cultura e experiências



Mais do que visitar estandes, a Fenavinho reúne um conjunto de experiências em cada espaço percorrido pela feira, que vão desde a decoração dos lounges, passando pelas adegas e chegando nas enotecas, — expressão italiana que significa “repositório de vinhos”.



— A pessoa vai poder tomar vinho com profissionais da própria vinícola, explicando e orientando sobre os vinhos selecionados. Não é só comprar e ir embora, vai ter toda uma experiência com informações e para compreender melhor sobre as vinícolas. É como visitar a vinícola com degustação e técnicas, mas sem estar lá, explica Alexandre Miolo.