Do campo ao carrinho: nova loja do Grupo Guanabara reforça laços com a Região Sul do Estado

Há 60 anos fazendo parte do dia a dia da comunidade da Região Sul do estado, o Grupo Guanabara encerra o primeiro semestre de 2025 abrindo uma nova unidade. A rede supermercadista inaugura no dia 26 de junho a sua 12ª loja, a quarta no formato atacarejo, resultado de um investimento de cerca de R$ 15 milhões, conforme Luciano Canteiro, gerente de marketing do grupo.

O GBMix Centro está presente no coração da cidade de Rio Grande e sua identidade visual, com cores vibrantes, representa bem a forte presença da marca na região, onde Guanabara tornou-se sinônimo de atendimento acolhedor e eficiente.

Com mais de três mil metros quadrados e mais de 300 vagas de estacionamento, a nova unidade é a maior loja do Grupo Guanabara. Ela deve proporcionar quase 200 empregos diretos, ampliando para 2.800 colaboradores na rede.

Fundado em 1965, a rede está presente em oito endereços de varejo: lojas Osório, Hiper, Teixeira, Cassino e Shopping, em Rio Grande; lojas Dom Pedro II e Domingos de Almeida, em Pelotas; e loja São Lourenço, em São Lourenço do Sul.

Antes de abrir esta unidade no centro, já operava três atacarejos: lojas Brito e Trevo, também em Rio Grande; loja Quartier, em Pelotas. O primeiro atacarejo do Grupo é de 2022. Neste modelo, a loja combina características de atacado – no preço, no desconto a partir de volume e na logística – e de varejo, no qual pesam a variedade de produtos e a boa experiência de compra.

A nova operação no centro reforça essa proposta, com 26 checkouts, seis terminais de autoatendimento e um setor exclusivo de televendas para clientes com CNPJ. Um dos destaques é a seção de açougue, referência para os gaúchos do Sul do Estado, por contar com marca própria: a La Hacienda del Puerto.

– Temos uma central de desossa para todo o fracionamento dos cortes que são enviados às lojas, em embalagens à vácuo, garantindo padronização e qualidade. Acompanhamos todo o processo do campo ao balcão da loja, com técnico veterinário responsável que escolhe os animais no campo, frigoríficos parceiros para abate e transporte, garantindo rigidez no cumprimento de normas sanitárias. É uma carne de excelência que chega ao consumidor – destaca Canteiro.

Em uma entrevista, o gerente de marketing, Luciano Canteiro, apresenta os diferenciais da nova unidade e reforça como o Grupo segue crescendo com qualidade e conexão com a comunidade.

O primeiro atacarejo do Grupo Guanabara, no local onde operava a unidade Guanabara Brito, inaugurou no final de 2022. O que motivou essa mudança para o segmento de atacarejo?

A transformação foi motivada pela estratégia da empresa, que desejava entrar nesse segmento de negócio, somada ao anseio dos clientes por lojas no formato atacarejo

Quais são os diferenciais competitivos da unidade GBMix Centro, que inaugura dia 26 de junho?

Um dos diferenciais é “o jeito Guanabara de atender”, expressão interna que define todo o trabalho de treinamento, reciclagem e que dissemina a cultura do bom atendimento. Implementada nas nossas lojas de varejo, essa cultura também é replicada no modelo de negócio atacarejo, mesmo com a operação reduzida – para otimização de custos frente à margem reduzida. Atender bem é prática diária nas nossas lojas. Quando há algum problema referente ao atendimento, a empresa busca resolver o mais rápido possível. Quem entrega um serviço ao cliente, precisa entregar bem feito. Outro diferencial é o mix de produtos, que atende tanto clientes das compras do dia a dia como aqueles que atuam no comércio e necessitam de grandes volumes. A loja tem, inclusive, um setor especializado em televendas para clientes CNPJ.

Como os clientes receberam esse novo formato de atacarejo?

A comunidade tem uma relação de 60 anos com o Grupo Guanabara. Sem os clientes, não haveria esta história para contar. Os feedbacks são muito positivos e construtivos. Possibilitam que melhoremos a cada oportunidade. O bom atendimento faz toda a diferença.

Dessa longeva trajetória, quais momentos poderiam ser citados como mais marcantes?

Muitos momentos foram marcantes em nossa trajetória, mas citaria três. A inauguração do Hiper, em 1971: por ser em local com poucas habitações no entorno, muitos consideraram a abertura da loja uma loucura do fundador. Hoje, é uma das unidades que mais representa no faturamento da empresa. Depois, a inauguração da loja Dom Pedro II em Pelotas, em 1980: unidade de grande porte e que criou a ideia de estacionamento sobre a loja, considerado um padrão estranho para a época. Por fim, o apoio dos colaboradores e da empresa nas enchentes de 2024. A mobilização interna teve uma força ímpar. Muitas frentes foram criadas com parceiros, ajudando mais de 600 famílias da Região Sul. A solidariedade e a responsabilidade social sempre estiveram presentes, como pilares, ao longo destes 60 anos.

DESTAQUE

A nova unidade é um atacarejo com:

3.180m² de área total

304 vagas de estacionamento (incluindo vagas cobertas)

26 checkouts

6 self-checkouts (autoatendimento)

SERVIÇO

Unidade GBMix Centro: Rua Senador Corrêa, 465, Centro, Rio Grande.

Funcionamento: segunda a sábado, das 7h30 às 21h30; domingo, das 8h às 20h.

Agenda de ofertas:

Segunda e terça: “Economia no GB”

“Economia no GB” Quarta e quinta: feira com promoções em hortifruti

feira com promoções em hortifruti Sexta, sábado e domingo: “Findi no GB”, com ofertas especiais

“Findi no GB”, com ofertas especiais Um sábado por mês: Super DIA G, com mais de 200 ofertas imperdíveis