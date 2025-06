Charme, romance e muito mais: 5 razões para visitar a Tricofest com seu amor

Famosa pela autêntica malha tricot, feira em Nova Petrópolis recebe visitantes de sexta a domingo. Steffen Stúdio

Com o Dia dos Namorados chegando, a Serra Gaúcha se revela ainda mais encantadora para quem busca um passeio especial, repleto de charme, boas compras e experiências inesquecíveis. Em Nova Petrópolis, a atmosfera romântica da estação se une à 4ª edição da Tricofest, a maior feira de malhas de tricot do Sul do Brasil, transformando a cidade num destino imperdível para casais apaixonados.

Funcionando de sexta a domingo até 22 de junho, o evento reúne moda, cultura, gastronomia e turismo num mesmo espaço, revelando o cenário ideal para celebrar o amor com afeto, estilo e aquele friozinho gostoso que só a serra proporciona. A feira também receberá visitantes no próximo dia 19, por ocasião do feriado de Corpus Christi.

Se você ainda está em dúvida sobre o que fazer com o seu amor ou onde encontrar o presente ideal para o Dia dos Namorados, confira cinco motivos para aproveitar a Tricofest:

1. Presentes originais e cheios de significado

Nada mais especial do que um presente com história, feito por quem entende do assunto. Na Tricofest, você encontra peças de tricot direto de 26 malharias de Nova Petrópolis e Picada Café – malhas que unem tradição, tecnologia e criatividade.

São opções femininas, masculinas, infantis e até para os pets, ideais para todas as estações do ano. Aliás, se engana quem pensa que o tricot combina apenas com frio intenso: há modelos leves e versáteis, que funcionam também nos dias de temperatura amena ou como parte de looks estilosos para o ano inteiro.

2. Um passeio romântico em meio à natureza da Serra Gaúcha

Situada em uma das regiões mais encantadoras da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis oferece paisagens deslumbrantes, clima ameno e aquela atmosfera charmosa que transforma qualquer passeio num momento especial.

Além da feira, os casais podem explorar o famoso Labirinto Verde, um dos cartões-postais da cidade, deixando o passeio ainda mais divertido. Bem ao lado está também a Praça da República, mais conhecida como “Praça das Flores” por conta de seu paisagismo encantador. Vale ainda visitar o Parque Aldeia do Imigrante, que preserva a herança germânica com construções típicas e um cenário perfeito para boas fotos e caminhadas de mãos dadas, apreciando um bom chimarrão. Aliás, outro espaço bem “instagramável” é a Galeria Zang Dorf (Avenida 15 de Novembro, 1750), decorada com guarda-chuvas coloridos.

Todos os atrativos ficam bem próximos do Centro de Eventos, onde ocorre a Tricofest. Assim, fica ainda mais fácil aproveitar um dia inteiro de descobertas e romantismo.

3. Experiência cultural e gastronômica no mesmo lugar

A Tricofest é muito mais do que moda. Durante o evento, você pode aproveitar as apresentações musicais que acontecem todos os dias, com destaque para as tradicionais bandinhas típicas alemãs, que criam o clima ideal para passeios tranquilos e sem pressa.

A área gourmet reúne sabores regionais, incluindo desde pratos quentinhos até lanches rápidos e cervejas artesanais. Há ainda espaço de chimarrão e gastronomia para todos os gostos, compondo uma verdadeira imersão na cultura local.

4. Ambiente acolhedor para todas as idades

Se o passeio incluir filhos ou outros membros da família, a Tricofest também é uma excelente opção. Afinal, a estrutura do evento conta com espaço kids, ambiente familiar e diversos espaços pensados para receber bem todos os visitantes – tudo com acesso gratuito, incluindo o estacionamento. Isso significa mais conforto, menos preocupações e liberdade para aproveitar o dia com quem você ama.

5. Apoio ao comércio local e ao consumo consciente

Ao comprar na Tricofest, você valoriza o trabalho de malharias da região, que apostam na produção de qualidade, com responsabilidade social e uso de técnicas modernas. Além de duráveis e confortáveis, as peças são fruto de uma cadeia produtiva comprometida com o desenvolvimento regional e a sustentabilidade.

Dessa forma, levar um presente da feira também significa apoiar quem faz, com as próprias mãos, produtos cheios de tradição e inovação.

A feira segue até 22 de junho, sempre às sextas, sábados e domingos (e, excepcionalmente, no feriado de Corpus Christi, dia 19). Vista o seu melhor sorriso, prepare o chimarrão e aprecie um dia cheio de afeto, sabores e estilo em Nova Petrópolis.