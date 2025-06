ArteViva: vinhos e experiências exclusivas são oferecidas em Bento Gonçalves 

O enólogo e sócio-fundador da ArteViva Giovanni Ferrari explica que um dos grandes diferenciais da vinícola é o trabalho com madeiras brasileiras, utilizadas nas barricas para o envelhecimento da bebida. Nas produções, a empresa utiliza sete tipos de madeiras, que vêm de vários cantos do território brasileiro.

— Essas madeiras contribuem para o vinho com especiarias, como cravo e canela, o que confere equilíbrio e amplitude aromática à bebida. Isso acaba fazendo com que o nosso visitante tenha uma experiência sensorial ao degustar o vinho — confirma.

De acordo com Ferrari, a ArteViva se destaca pela forma como utiliza as madeiras brasileiras na elaboração dos vinhos. Na preparação, a vinícola utiliza jequitibá rosa, grápia, castanheira, cabreúva, bálsamo, amburana e acácia-negra. Isso permite que a ArteViva ofereça aos seus visitantes experiências para quem busca, além de degustar um bom vinho, experimentar os sentidos que ele desperta e o caminho que a bebida faz até chegar na taça. Para Ferrari um grande trunfo das madeiras brasileiras é que elas são fáceis de compreender.

Experiências exclusivas

Todos os dias (exceto quartas-feiras), os apreciadores de vinhos podem visitar a ArteViva e vivenciar de perto experiências exclusivas com a bebida. As visitações devem feitas em grupos de no máximo 20 pessoas. A vinícola fica na rua São Pedro, 195, Caminhos de Pedra – Bento Gonçalves. Confira as vivências oferecidas pela vinícola.