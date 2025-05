Porto Alegre: NB42K 2025 figura entre as melhores maratonas do mundo

Percurso da NB42K 2025 passou por locais icônicos de Porto Alegre. Márcio Rodrigues

Realizada em 27 de abril, a segunda edição da corrida de rua NB42K reuniu 10 mil atletas em Porto Alegre. Sucesso absoluto, o evento foi marcado por novidades no percurso e recordes inéditos, além de levantar fundos para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes.

– A NB42K é uma maratona organizada pela New Balance em Porto Alegre, que rapidamente se destacou no cenário nacional. Em sua segunda edição, em 2025, a prova foi apontada pela World Athletics como a 139ª melhor maratona do mundo e a 2ª no Brasil. Esse reconhecimento internacional, aliado à organização de alto nível e ao percurso rápido, fez com que o evento se tornasse um símbolo de orgulho para os gaúchos e para a cidade de Porto Alegre – afirma o sócio-fundador da Run Sports, Claudio Soirefmann.

A Run Sports é responsável pela realização da corrida, que nesta segunda edição contou com patrocínio de KTO, Golden Lake e Hospital Moinhos de Vento.

Confira os motivos que fizeram a NB42K 2025 ser um sucesso e veja detalhes da próxima edição, marcada para julho de 2026:

Novos recordes

Os resultados da NB42K 2025 entraram para a história das corridas de rua. Na categoria feminina de 42 km, o melhor tempo em território nacional foi batido pela corredora etíope Tiringo Mulu, que completou o percurso em 2h29min48s.

Já no masculino, o grande destaque foi o atleta brasileiro Johnatas Cruz. Ele completou a prova em primeiro lugar ao longo de 2h12min43s – melhor tempo já feito em corridas no Rio Grande do Sul.

Percurso inédito

Os corredores que participaram da edição de 2025 tiveram a opção de percorrer distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

– O percurso foi reformulado para ser ainda mais rápido, com um ganho de elevação de apenas 17 metros ao longo dos 42 km, tornando-se um dos mais planos do país. O trajeto passou por locais icônicos de Porto Alegre, como o Parque Marinha do Brasil e a Avenida Sertório – destaca Soirefmann.

Premiação e experiências exclusivas

A premiação da NB42K é uma das maiores no âmbito das corridas de rua. Em 2025, o valor total foi de R$ 365 mil, com destaque para R$ 100 mil destinados a atletas que quebrassem o recorde nacional da maratona.

Outro diferencial são as experiências exclusivas oferecidas aos corredores. Os vencedores da segunda edição, por exemplo, participaram de encontros com o maratonista Marilson Gomes dos Santos e seu treinador Adauto Domingues.

Além disso, os participantes tiveram acesso à Expo NB42K, realizada no Golden Lake, que reuniu lojas, expositores e experiências gratuitas, a exemplo de gravação de medalhas e customização de camisetas.

Campanha solidária

A NB42K 2025 destinou R$ 30 de cada inscrição ao Instituto Moinhos Social, associado ao Hospital Moinhos de Vento, com o objetivo de arrecadar R$ 300 mil para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024.

– Essa iniciativa reforçou o compromisso social do evento e mobilizou a comunidade de corredores em prol de uma causa importante para o estado – diz o sócio-fundador da Run Sports.

NB42K 2026