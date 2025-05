Festival Palco Giratório leva arte e cultura para diversos cantos de Porto Alegre

Os espetáculos acontecem em diversos pontos da cidade até o dia 8 de junho. Adriana Marchiori

Um dos maiores eventos culturais do Rio Grande do Sul chegou na sua 19° edição, e irá ocupar 22 espaços culturais da capital gaúcha. A programação do Palco Giratório do Sesc RS Porto Alegre reúne mais de 60 atrações, que incluem espetáculos musicais, apresentações teatrais e intervenções artísticas. Os ingressos variam entre R$ 20,00 e R$ 60,00, e contando também diversas atrações gratuitas.

Com o tema “Ver além do óbvio”, essa edição está repleta de artistas de diversos lugares do Brasil, o que reforça o posicionamento da instituição de diversificar e tornar cada vez mais plural a cena artística brasileira. Além dos espetáculos, o Festival também conta com um eixo formativo, onde se encontram as atividades afirmativas. Gratuitas, as atividades acontecem a partir de oficinas, debates, exposição, encontros mediados, bate-papos e intercâmbios artísticos.

A coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e de Arte Educação do Sesc RS e curadora do Circuito Nacional do 19º Festival Palco Giratório Sesc RS em Porto Alegre, Jane Schoninger, explica que essa edição do Festival é ainda mais robusta, democrática e acessível. Com esse evento, o Sesc RS busca valorizar a cultura brasileira por meio das artes cênicas.

— O 19º Festival Palco Giratório Sesc RS em Porto Alegre vai muito além de apresentar uma produção local para o público. O evento permite que grupos de diferentes lugares assistam a outras produções, ampliando o repertório e promovendo o diálogo entre artistas e setores diversos. Essa troca é uma das principais tarefas de um evento como este, pois possibilita o fortalecimento de redes e conexões dentro da cena artística.

Um dos destaques do evento é o espetáculo “Zaratustra: uma transvaloração dos valores” do ator e diretor Amir Haddad. A trama é ambientada na idade média, no qual o personagem principal encena o prólogo do livro Assim Falava Zaratustra. Com classificação livre, a peça acontece às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (av. Érico Veríssimo, 307).

A atriz e produtora cultural Renata Sorah, conhecida pelo seu papel de Nazaré em Senhora do Destino (2004), junta-se ao elenço da peça Ao Vivo [Dentro da Cabeça de Alguém] ao lado de outros artistas da Cia Brasileira de Teatro. Inspirada em A Gaivota, texto seminal do autor russo Anton Tchekhov, o espetáculo reflete os tempos atuais a partir de diálogos inventivos com os clássicos. Com classificação para 16 anos, o espetáculo acontece no Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1089) no dia 6 de junho, às 20h.

Democratizando a cultura

Pensando em tornar ainda mais democrático e acessível, nesta edição o 19º Festival Palco Giratório Sesc RS em Porto Alegre irá oferecer, pela primeira vez, visitas táteis aos espetáculos, em conjunto com a habitual audiodescrição das peças do Festival. Antes dos espetáculos, pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva, orientadas por profissionais, terão a oportunidade de visitar os cenários e sentir os figurinos. Além disso, alguns espetáculos contarão com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Jane Schoninger explica que trazer para o público ferramentas para tornar as obras mais acessíveis faz parte do compromisso social da instituição.

— Além disso, a programação conta com artistas com deficiência em diversos espetáculos. A presença desses artistas mostra o nosso compromisso de construir uma cena artística mais diversa e acessível. As ações formativas também têm um papel fundamental nesse processo. Oficinas, painéis, seminários e outras atividades formam um espaço de diálogo e de troca e são formas de ampliar a conversa sobre arte, acessibilidade, diversidade e criação coletiva.

A expectativa da organização é que em torno de 30 mil pessoas sejam impactadas com a programação.

— Para além da venda de ingressos, temos o compromisso de realizar convites para públicos específicos das peças (como escolas). Até agora, estamos com todas as salas lotadas. Tenho certeza de que iremos superar a nossa expectativa inicial — finaliza a coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e de Arte Educação do Sesc RS.

Serviço

19° edição do Palco Giratório Sesc RS Porto Alegre