Celebrando 30 anos, Suinofest ocorre em junho, em Encantado

Durante a permanência, no Salão Gastronômico, visitante pode curtir também boa música. Divulgação

Com 30 anos de história, sabor e tradição celebrados em 2025, a Suinofest é uma ótima oportunidade para conhecer Encantado, no Vale do Taquari, além de satisfazer o paladar de quem gosta de carne suína, nas mais variadas formas. O evento é considerado o maior festival gastronômico desse tipo de carne no Rio Grande do Sul.

Com data marcada para os dois primeiros finais de semana de junho – dias 6, 7, 8 e 13, 14, 15 – a experiência ainda agrega uma vista privilegiada ao Cristo Protetor, inaugurado no dia 6 de abril. A festa gastronômica tem como base cortes suínos selecionados, acompanhamentos típicos e uma grande variedade de bebidas que harmonizam com o cardápio. Na última edição do evento bienal, 30 mil pessoas passaram pelo Parque João Batista Marchese, palco da festa.

– Para esta edição comemorativa, preparamos várias novidades. Teremos, por exemplo, a Avenida da Imigração, um espaço que celebra os 150 anos da imigração italiana, reunindo agroindústrias familiares, turismo regional, artesanato local e muito mais – conta a presidente da Suinofest 2025, Raquel Cadore.

Cardápio tem, além da estrela da festa, pratos típicos italiano. Divulgação

Veja cinco motivos para não perder o evento:

Quatro horas de consumo

Os ingressos, que variam de R$ 170 a R$ 224, permitem que o visitante desfrute de até quatro horas de consumo dos pratos. Entre os destaques do cardápio, estão pancetta suína sete horas, leitão sete horas e hamburguer gourmet ao molho barbecue. Um prato que chama a atenção pelo nome é o Leitão à Encantado. Já entre as bebidas, estão as não alcoólicas, além de cerveja artesanal, vinhos e espumantes.

No Salão Gastronômico, a refeição é acompanhada de boa música, sendo que cada turno traz diferentes shows e apresentações para animar o ambiente.

Festa abençoada e turismo efervescente

Desde o início da construção do Cristo Protetor, em 2019, Encantado começou a apostar, ainda mais, no turismo do município e da região. Quem visitar o Parque João Batista Marchese, durante a Suinofest, terá vista privilegiada do Cristo Protetor.

– Isso cria uma oportunidade incrível para que o visitante aproveite o dia de forma completa, integrando gastronomia, cultura e turismo religioso. Nossa expectativa é atrair novos públicos, tanto regionais, quanto de outros estados, movimentando ainda mais a economia – comenta Raquel.

Novidades para este ano

A presidente do evento comenta que, além da Avenida da Imigração, outras novidades marcam a celebração dos 30 anos da Suinofest.

– Remodelamos o espaço de shows e alimentação para oferecer uma experiência ainda mais acolhedora e animada para o público. Outra novidade é a presença de estandes voltados ao agronegócio, com exposição de veículos, máquinas e produtos do setor. Queremos que cada visitante tenha uma experiência ainda mais completa, divertida e deliciosa – pontua Raquel.

Uma das opções com carne suína é o hamburguer gourmet. Divulgação

Feira comercial

Para quem gosta de comprar, a Suinofest também oferece o Festival de Compras, uma feira comercial com 160 estandes distribuídos em uma área total de 4,7 mil metros quadrados. Acontecendo na área externa ao Festival Gastronômico, a feira funcionará das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Venda de ingressos em agências

As agências de turismo da Região Metropolitana estão comercializando ingressos e roteiros para a Suinofest. Para a organização, esta é uma forma do turista garantir a participação no evento por meio da agência de sua confiança.

Serviço

Quando: 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de junho

Local: O Parque João Batista Marchese terá entrada gratuita, com feira comercial funcionando das 10h às 22h.

Horário do Salão Gastronômico: Nas sextas e sábado, das 19h às 23h, sábado das 11h às 15h e aos domingos também das 11h às 15h.

Onde: Parque João Batista Marchese, em Encantado, no Vale do Taquari