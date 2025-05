Cantina Cabernet terá jantar especial de Dia dos Namorados

No próximo Dia dos Namorados (12 de junho), o clima de romantismo da Serra Gaúcha ganhará ainda mais força. Isso porque a rede de hotéis Dall'Onder, que tem três empreendimentos na região, preparou experiências completas de hospedagem, gastronomia, música ao vivo e turismo para que os casais vivam momentos inesquecíveis a dois.

Um dos grandes destaques da programação é o jantar especial na Cantina Cabernet. Trata-se de um charmoso restaurante italiano situado na cave do Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.

– A Cantina Cabernet é o lugar perfeito para o Dia dos Namorados, pois oferece uma experiência verdadeira, com pratos deliciosos, que trarão aquele sabor acolhedor e caseiro. O ambiente é intimista, pensado para quem quer um jantar tranquilo e sem pressa, só curtindo o momento a dois. Tudo no cardápio é pensado para agradar o paladar e criar uma atmosfera que fará a noite ainda mais especial – conta a head de marketing e turismo da rede Dall'Onder, Francisca Chiamenti.

Veja detalhes sobre a experiência gastronômica e confira outros bons motivos para se hospedar nos hotéis Dall'Onder com a pessoa amada:

Jantar de Dia dos Namorados

Com ambiente elegante e romântico, a Cantina Cabernet preparou um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, que começa com canapés variados para abrir o apetite. Depois, é servido o carpaccio de salmão com molho de alcaparras e crisps de erva-doce, seguido de um delicioso risoto cítrico ao brie.