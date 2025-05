5 ótimos motivos para ir à Tricofest Nova Petrópolis

Tricofest Nova Petrópolis será realizada no Centro de Eventos até 22 de junho. Steffen Stúdio

A 4ª edição da Tricofest, maior feira de malha tricot do Sul do Brasil, teve início em 9 de maio, em Nova Petrópolis, e segue até 22 de junho, com expectativa de receber mais de 100 mil visitantes.

– A Tricofest nasceu com o propósito de valorizar o setor malheiro da Serra Gaúcha, especialmente das cidades de Nova Petrópolis e Picada Café, que são as duas sedes da feira. Com o passar dos anos, o evento se consolidou como uma vitrine para a qualidade e criatividade das nossas malharias locais, promovendo o desenvolvimento econômico, gerando empregos e atraindo visitantes de diversas regiões. Mais do que uma feira, a Tricofest se tornou um símbolo da força comunitária e da identidade local em produzir malhas tricot há décadas – conta o coordenador-geral da Tricofest e presidente da Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, André Fernando Schmitt.

Veja cinco ótimos motivos para ir à Tricofest Nova Petrópolis:

1. Malhas de alta qualidade

Além de oferecer conforto térmico, a malha tricot se destaca como um item de vestuário sofisticado, que valoriza tanto o guarda-roupa feminino quanto o masculino. Na Tricofest Nova Petrópolis, os visitantes encontram peças que atendem crianças, adultos e até pets, além de acessórios para complementar os looks.

O evento será dividido em três grandes pavilhões com 70 expositores – destes, 26 são fabricantes locais de malha. Essa iniciativa é importante não apenas para apresentar a enorme variedade de produtos ao público, mas também para garantir bons preços, já que os clientes podem comprar diretamente com os produtores.

2. Desfiles de moda

Entre as principais novidades programadas para a Tricofest Nova Petrópolis destacam-se três desfiles de moda com as tendências de outono inverno 2025. O primeiro foi realizado dia 11 de maio e os próximos serão nos dias 1º e 15 de junho, junto à praça de alimentação central, em dois momentos: às 14h e 16h. As apresentações exibirão as principais tendências e os grandes lançamentos das malharias participantes do evento.

Para Schmitt, a ação colabora para reforçar a qualidade dos produtos da Serra Gaúcha, que são criados com base nas mais modernas técnicas para utilização de fios. Além disso, funciona como uma forma de valorizar o talento dos produtores e dos estilistas locais.

3. Entrada e estacionamento gratuitos

Os visitantes interessados em ir à Tricofest podem aproveitar toda a infraestrutura do evento sem gastar nada, já que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É possível, inclusive, entrar e sair quantas vezes quiser.

A feira também conta com espaços que garantem experiências mais confortáveis aos participantes, como áreas de descanso e fraldário. Além disso, há recursos de acessibilidade e uma equipe de colaboradores que recebe o público com atendimento acolhedor.

4. Lazer para toda a família

– A Tricofest é um evento para toda a família. Pensamos em atrações para todos os perfis: desde quem busca renovar o guarda-roupa com peças de qualidade até quem deseja curtir momentos de lazer, cultura e gastronomia. Temos opções para as crianças, espaços de convivência e apresentações artísticas – afirma o coordenador-geral da feira.

O evento também conta com uma ampla praça de alimentação, onde é possível encontrar delícias típicas da gastronomia regional.

5. Feira + turismo

Quem vai a Nova Petrópolis para participar da Tricofest pode aproveitar a visita para explorar as atrações do destino. Afinal, a cidade fica no coração da região mais turística do Rio Grande do Sul.