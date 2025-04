Women’s Boat Lounge da Lojas Renner S.A. traz Tamara Klink ao South Summit

Tamara Klink inaugurou série de palestras no Boat Lounge, espaço especialmente projetado pela Lojas Renner S.A. para debates da atualidade Carlos Macedo

A 4ª edição do South Summit Brazil começou na quarta-feira (9) com muitas atrações e convidados especiais. Entre as novidades, neste ano os participantes estão conhecendo diversas atividades no Boat Lounge da Lojas Renner S.A., um espaço que nasceu para ser o ponto de encontro durante o evento especialmente para empreendedoras e lideranças femininas.

Com a palestra “Paralelos: o que as navegações ensinam sobre liderança feminina”, Tamara Klink deu início a programação. O evento, que lotou a sua capacidade máxima, ainda contou com a mediação de Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

Durante mais de 40 minutos, Tamara contou sobre como a sua vontade de se descobrir como velejadora superou os medos que tinha até então de não estar a altura ou ser capaz o suficiente. A jovem comentou que foi através de sua curiosidade nata e de sua falta de ambições sobre a carreira que se deu a chance de “empurrar a desistência (da ideia) mais a diante”.

“Não me sinto especialmente única, nem especialmente inteligente, nem especialmente forte. Acredito que a gente precise tirar as mulheres que conseguem chegar em lugares diferentes, da exceção”. Carlos Macedo

Foi assim que, aos 23 anos, comprou o seu primeiro barco com ajuda de um seguidor do YouTube, e tudo começou. Com muito instinto de superação, cinco anos depois, a mais jovem velejadora brasileira a cruzar o Oceano Atlântico sozinha descreve uma coleção de aventuras (e desafios) que precisou enfrentar para dar espaço aos seus sonhos.

— Eu tinha tanto medo da primeira viagem que nem pensava em ir longe. Queria, no máximo, tentar navegar por oito horas. E foi um caos: bati numa pedra, achei que o barco ia virar, era de noite, sem piloto automático... Tive que ficar o tempo todo na barra do leme. Eu não acreditava que seria capaz de ir longe. Mas depois dessas oito horas, arrumei o barco, pedi ajuda para muita gente... e a ajuda veio – relembra.

Segundo a navegadora, apesar de enfrentar diferentes perigos ao longo do caminho, a ajuda de pessoas locais foi sempre significativa para que os trajetos crescessem e as distâncias ficassem cada vez maiores. Da primeira navegação de oito horas, ela avançou para 24, depois 48, três dias, uma semana — e assim seguiu.

Ela destaca que se espelhou em diversas mulheres, mas não em ídolos inatingíveis. Suas referências eram mulheres reais, com barcos velhos ou de corrida, com orçamentos variados — mas todas tentando fazer dar certo. E, com elas, compartilhou dificuldades comuns, como a “anedota do cabelo”.

A expressão, explica, simboliza o desafio de manter o cabelo limpo quando não se pode desperdiçar água doce. Mas não é só isso: a ausência de banheiro em barcos ocupados por homens, ou o simples fato de menstruar em alto-mar, exigem adaptação.

— Quando comecei a conviver com mulheres que faziam xixi no balde na frente de todo mundo ou esvaziavam o copinho menstrual no mar, parei de gastar energia com tabus. Em alto-mar, manter comportamentos que nos foram ensinados como adequados pode custar caro. Por isso, precisamos de mais mulheres navegando — e não dizendo que são especiais. Não podemos ser exceção. Precisamos abrir caminho para que outras também possam desejar, apesar dos obstáculos — afirma.

Sobre ser líder de si mesma em um espaço inóspito ou liderar uma equipe em alto mar, Tamara comenta que ter um objetivo simples foi essencial para manter o time alinhado e com clareza sobre o propósito do projeto. Ainda assim, admite que, ao longo da preparação, acabou se tornando bastante dependente das decisões tomadas coletivamente.

“A beleza não está no que alguém fala para você que ela é, mas sim no como você se sente. E eu acho que essa desconstrução do estar bonita, do ser bonita ou especial é algo que a gente luta muito como mulher, como líder” Fabiano Panizzi

Na última expedição, Tamara Klink partiu rumo à Groenlândia, uma região próxima ao Polo Norte, no Ártico. Lá, permaneceu oito meses presa no mar congelado — uma situação que, apesar de extrema, fazia parte de um plano cuidadosamente traçado. Ao todo, ela passou um ano e meio na região, navegando durante dois verões e enfrentando o inverno ártico.

Apesar de acreditar, no início, que viveria em total autonomia e afastada da sociedade, a experiência revelou o oposto: ela nunca havia dependido tanto das pessoas e das decisões tomadas previamente. Essa percepção, segundo a navegadora, só ficou clara quando já estava em campo.

— Nunca fui tão dependente das escolhas feitas por outras pessoas. Não sei dizer exatamente o que é liderar, mas sei o que é confiar a própria vida a decisões tomadas por quem está ao seu lado — pondera.

Ela também relembra seu primeiro contato com a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, enquanto aguardava o degelo para seguir viagem. O impacto foi grande ao ver, à distância, a devastação enfrentada por quem não estava preparado para aquele cenário.

Já temos dados suficientes para entender que precisamos de infraestrutura e planejamento para as mudanças que estão vindo. Precisamos de cidades mais adaptáveis, tirar pessoas de áreas de risco. E eu me pergunto: cadê essa preparação? Cadê esse debate? É estranho voltar ao Brasil e sentir que isso está sendo esquecido TAMARA KLINK

Por fim, a navegadora reflete sobre como o mar ensina lições valiosas sobre segurança e autoconhecimento. Segundo ela, é nos momentos de calmaria que o risco costuma ser mais subestimado. Quando o tempo está bom e o mar tranquilo, tendemos a relaxar, deixando de lado equipamentos de segurança e protocolos essenciais. Foi justamente em dias assim, de céu limpo e sol, que ela se viu mais exposta ao perigo — sem colete, sem cinto de segurança e realizando reparos em áreas do barco que evitaria em condições adversas. Nessas situações, bastava um escorregão para que o mar, silencioso e vasto, revelasse sua força e irreversibilidade.

Para ela, o oceano tem esse poder: o de nos lembrar constantemente da nossa fragilidade. Ele nos obriga a recomeçar, a reconhecer que somos pequenos. E é justamente por isso que, nos bons momentos, devemos nos preparar para os maus.

— O tempo ruim sempre volta. E quando voltar, que estejamos mais prontos, mais conscientes e menos propensos a repetir os mesmos erros. Essa é, talvez, a maior lição que o mar pode ensinar — finaliza.

Boat Lounge

De acordo com Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A., o espaço promovido pela marca no South Summit Brazil deste ano amplia o diálogo em torno de temas relevantes, muitas vezes deixados à margem dos grandes palcos — especialmente quando protagonizados por mulheres.

— É fundamental que assuntos ligados ao empoderamento feminino ganhem visibilidade em ambientes que ainda são predominantemente masculinos. Ter um espaço como o barco e uma marca como a Lojas Renner puxando essa conversa reforça o papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa e evoluída — destaca Renata.