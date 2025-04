Venâncio Aires se prepara para receber a 17ª Festa Nacional do Chimarrão

Fenachim é realizada no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Fenachim / Divulgação

Em 24 de abril, data que celebra o Dia do Chimarrão e do Churrasco, a comissão da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) organizou um almoço temático – com muita música, dança e gastronomia típica do Rio Grande do Sul – em Porto Alegre para lançar oficialmente a 17ª edição do evento. Após ter sido cancelada no ano passado por conta das catástrofes climáticas que atingiram o Estado, a comemoração retorna a Venâncio Aires nos períodos de 1º a 4 e de 7 a 11 de maio.

– A Fenachim é uma festa para toda a família. Ao celebrar o chimarrão, que é a bebida da amizade, todos são bem-vindos em nossa cidade e na nossa celebração. A lista de atrações tem opções para todas as idades, incluindo parque de diversões, espetáculos itinerantes diários, shows e bailes gratuitos. Haverá também um grande número de exposições comerciais, agrícolas e industriais voltadas a empreendedores de diferentes setores – conta o presidente da Fenachim, Vilmar de Oliveira.

Confira os principais destaques do evento:

Valorização da cultura e do povo gaúcho

Com edições realizadas a cada dois anos, a Fenachim começou como uma festa municipal, em 1986, e logo ganhou notoriedade em todo o Estado – principalmente após a cidade de Venâncio Aires ser reconhecida como Capital do Chimarrão. Realizado a cada dois anos, o evento tem o objetivo central de celebrar aspectos tradicionalistas e a riquíssima cultura do Rio Grande do Sul.

Neste ano, a iniciativa é ainda mais especial, pois comemora também a força do povo gaúcho. Centenas dos expositores que estavam confirmados para a edição cancelada de 2024 mantiveram seus contratos e retornarão à Fenachim com o sentimento de renovação de esperanças e resiliência por tudo que passaram.

Entrada gratuita em datas selecionadas

A festa ocorre dentro do Parque do Chimarrão. Nesta edição, os visitantes do complexo terão acesso a três palcos abertos que receberão apresentações musicais, culturais, de dança e shows temáticos inspirados nas tradições locais.

O ingresso para curtir essas atrações custa R$ 20. Nos dias 1º e 11 de maio, contudo, as entradas serão gratuitas até 14h e 15h, respectivamente. A primeira data marca a abertura do evento e o feriado que presta homenagem aos trabalhadores. Já a segunda celebra o aniversário da cidade de Venâncio Aires.

Shows nacionais

A Fenachim 2025 também receberá shows nacionais (com cobrança separada do ingresso convencional), que serão realizados no Poliesportivo. A primeira apresentação será em 3 de maio, com Diego & Victor Hugo e Livinho. Já no dia 10, o grupo Raça Negra subirá ao palco para um show comemorativo de 40 anos.

Programação intensa