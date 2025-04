TAP Air Portugal retoma voos de Porto Alegre à Europa

A companhia aérea TAP Air Portugal completa 80 anos em 2025 com um presente especial para o público gaúcho: a retomada dos voos de Porto Alegre à Europa. Suspensa desde maio de 2024, por conta das fortes enchentes que atingiram a região Sul do Brasil, a rota que interliga a capital gaúcha à cidade portuguesa de Lisboa está em operação novamente desde 1º de abril

Os novos voos que partem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre são oferecidos em três frequências semanais. Às quartas-feiras, as aeronaves decolam à 00h15 (horário de Brasília) e chegam à capital portuguesa às 15h (horário local). Às quintas-feiras, as partidas são às 21h55, com chegada às 12h45. Já aos domingos, os voos saem à 01h40 e aterrissam em Portugal às 16h35.