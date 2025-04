Segundo estimativa da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), produção de chocolates na cidade deve crescer 10% em relação ao ano anterior, ultrapassando as 700 toneladas. diegograndi | Adobe Stock | Divulgação

Uma das épocas mais esperadas do ano chegou: a Páscoa. Muitas famílias, casais e amigos aproveitam o momento para viajar à Gramado e curtir as diversas opções de restaurantes, hotéis e parques na região. Para te ajudar neste feriadão, separamos algumas opções para curtir a data ao máximo com economia.

Onde comer na Páscoa em Gramado

Os apaixonados por comida que se preparem para explorar as inúmeras opções de restaurantes da capital do chocolate. Seja para quem quer visitar um lugar favorito ou para aqueles que estão em busca de conhecer novos sabores, o que não faltam são opções: de cafés coloniais e fondues até pizzarias temáticas, hamburguerias e galeterias.

Uma variedade de pães, bolos, frios, embutidos, bebidas e sobremesas te esperam em cafés de Gramado. TeamDF | Adobe Stock | Divulgação

Café Colonial em Gramado

A verdadeira mistura de brunch, almoço e café da tarde. Assim é o Café Colonial de Gramado — uma das experiências gastronômicas favoritas dos gaúchos e também dos turistas. Podendo ser servido em esquema de buffet ou levando a refeição até a mesa dos clientes, o café colonial conta uma abundância de sabores que vai desde uma variedade de pães (sovado, francês, integral, broa etc.), até bolos e tortas, frios e embutidos, além de diversos salgados. Lembrando que isso também pode variar conforme o local em que você for, podendo existir outras opções de alimento para consumir.

Confira algumas ofertas de café colonial para esta Páscoa:

Especialistas indicam que a história do fondue começou com camponeses que viviam em regiões montanhosas e viam uma forma de se aquecerem no inverno. Annanahabed | Adobe Stock | divulgação

Fondues

O queridinho para os dias mais frios não poderia ficar de fora do tour gastronômico pela cidade. Separar um momento da viagem à Gramado para visitar um fondue é uma ótima forma de reunir amigos e familiares em torno da mesa. Os fãs do prato tradicionalmente suíço, podem desfrutar de diferentes misturas que vão desde molhos para a carne e queijos derretidos até opções doces com chocolate em calda, chocolate branco e doce de leite.

Veja algumas ofertas de fondue para curtir em Gramado:

Pizzaria Cara de Mau, Héctor, Kongo e Mundo Lugano são opções disponíveis no Laçador de Ofertas para curtir em família. Davit85 | Adobe Stock | Divulgação

Pizzarias e Hamburguerias

Se você está procurando um lugar divertido para jantar com a família ou surpreender as crianças durante a viagem, não pode deixar de visitar as pizzarias temáticas de Gramado. Conhecidas por oferecerem experiências imersivas, elas vão muito além do cardápio e garantem momentos memoráveis à mesa. E claro, o Laçador de Ofertas também reúne ofertas especiais para aproveitar essas delícias de Gramado com desconto.

Confira algumas das mais procuradas:

Galeterias na serra gaúcha

Não dá para falar em gastronomia típica da serra gaúcha sem mencionar as galeterias. Inspiradas na culinária italiana, esses restaurantes oferecem rodízios fartos que combinam massas caseiras, polenta frita, sopa de agnolini, saladas e, claro, o galeto al primo canto — uma das receitas mais tradicionais da região.

Opções de galeterias para conhecer:

Parques para conhecer em Gramado

Decidir quais parques visitar em Gramado, nem sempre é uma tarefa fácil. Como a cidade conta com uma grande diversidade de atrações, antes de decidir é válido conferir quais são as experiências de maior interesse — máquinas para brincar em família, escalada e até jogos em uma sala exclusiva de PlayStation 5 estão disponíveis no Mundo Lugano; a Snowl Land também é um programa especial em família, pois oferece uma experiência mágica na neve e ainda tem a opção de conhecer o famoso Acquamotion, com águas termais e um clima ideal para aproveitar o ano interno. Independente da sua preferência, no Laçador de Ofertas é possível garantir o ingresso de vários parques nesta Páscoa.

Sugestões para esta Páscoa:

