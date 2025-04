Festimar 2025 movimenta litoral gaúcho até o dia 21 de abril

Águas Dançantes encantam com luzes, trilhas e projeções nas docas do Mercado Público. Gabriel Veríssimo

O Centro Histórico da Cidade do Rio Grande se transformou em um grande palco a céu aberto com a realização do Festival do Mar (Festimar 2025), que segue até o dia 21 de abril. A intensa programação já atraiu mais de 60 mil pessoas nos primeiros dias, consolidando o crescimento do evento, um dos maiores do litoral sul do Estado. Com entrada gratuita, o festival oferece atrações culturais, gastronômicas e de lazer para todas as idades.

Para a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Rio Grande e São José do Norte, Letícia Vanzelote, a edição de 2025 marca um avanço em estrutura e diversidade. “Ampliamos o número de expositores e preparamos uma programação cultural rica, com artistas de renome nacional e estadual. Queremos que moradores e visitantes se sintam acolhidos e tenham uma experiência inesquecível”, ressalta Letícia.

Um dos destaques da programação é a Rota Gastronômica, com a tradicional anchova assada, prato típico do festival. Ao longo do primeiro final de semana, mais de quatro mil unidades foram comercializadas. A iguaria pode ser saboreada diariamente por R$ 40. Durante a semana, o atendimento é das 11h30 às 14h e das 19h às 22h; aos fins de semana e feriados, das 11h às 15h e das 18h às 23h. Ainda, 17 restaurantes em Rio Grande contam com pratos especiais alusivos ao evento.

A Feira de Comércio, Indústria e Serviços, localizada na Rua Andradas, reúne mais de 70 expositores, oferecendo uma grande variedade de produtos, como vestuário e calçados e pratos da gastronomia local. O espaço conta ainda com a participação de entidades representativas da região. Aos sábados, o horário de funcionamento vai das 11h às 23h.

Outro ponto alto é o Parque de Diversões Tiaraju, no entorno da Praça Xavier Ferreira. O espaço abre às 17h nos dias úteis e às 14h nos fins de semana e feriados, com brinquedos para todas as idades. A grande atração é a maior roda-gigante itinerante do Estado, com 22 metros de altura e vista panorâmica para a Lagoa dos Patos.

Entre as novidades desta edição está o Espetáculo das Águas Dançantes, com jatos coreografados, trilhas sonoras, luzes coloridas e projeções em 3D. O show gratuito ocorre nas docas do Mercado Público, às 20h, 21h e 22h, transformando o local em um cenário mágico.

Música e esporte completam a festa

A programação cultural reúne grandes nomes da música regional e nacional. No dia 17 de abril, a dupla César Oliveira e Rogério Melo subiu ao palco com um repertório de clássicos e faixas do novo álbum Fogoneada. No sábado, 19 de abril, é a vez do cantor Ferrugem, em um show solidário, com arrecadação de alimentos para famílias da cidade.

No domingo, 20 de abril, o pianista Rodrigo Soltton se apresenta no palco Porto Histórico, às 21h. O encerramento, no dia 21 de abril, será comandado pelo gaúcho Duca Leindecker, que apresenta o projeto Triângulo, com sucessos da carreira e músicas do novo álbum.

No esporte, o 3º Encontro Festimar de Carrovelismo movimenta a orla da Praia do Cassino de 17 a 20 de abril, com competições entre veículos movidos pelo vento e participação de atletas nacionais e internacionais. E no dia 19, o tradicional Velejaço Noturno percorre as águas da Lagoa dos Patos, adicionando um toque de charme ao evento.

Festimar

Festimar

De 11 a 21 de abril, o Festival do Mar ocorre em Rio Grande-RS. São diversas atrações gratuitas, como shows locais, estaduais e regionais. O evento é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande e São José do Norte e do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

SERVIÇO

O que: Festimar 2025

Quando: De 11 a 21 de abril

Onde: Rua dos Andradas, entre a Alfândega e a Praça Xavier Ferreira - Centro Histórico da Cidade do Rio Grande