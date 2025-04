Canela Light Fest: 3 motivos para não perder evento inédito no Brasil

Festival visa criar experiência visual imersiva para o público. VJana / Divulgação

Canela, capital dos parques temáticos no Brasil, se prepara para receber um evento inédito no Brasil: uma adaptação do milenar Fête des Lumières de Lyon, na França. De 1º a 4 de maio, o chamado Canela Light Fest – Festival das Luzes tem a proposta de reunir obras de arte contemporânea que se manifestam por meio do uso da luz. O local escolhido para receber o projeto é a Praça João Corrêa e a Catedral de Pedra. O circuito é gratuito e foi idealizado para ser feito a pé.

– Traremos para Canela o que já tem de melhor no mundo em termos de festival de luzes. Teremos artistas que trabalham com iluminação e apresentaremos vários tipos de instalações, a exemplo de esculturas, videoinstalação e light design – afirma a curadora do Canela Light Fest, Daniela Bousso.

O Canela Light Fest reúne arte com luz, artistas de todo o Brasil e programação gratuita para todas as idades. Alê Jordão / Divulgação

Confira três motivos para não perder o evento inédito no Brasil:

1. Festival com propósito

Por seu caráter projetivo e de iluminação, o Canela Light Fest ocorre no período noturno. Na prática, o evento aposta em uma curadoria focada exclusivamente na expressão artística. VJs, arquitetos, designers, performers e artistas visuais se reúnem para apresentar vídeos, instalações, esculturas, intervenções urbanas, mapping e light painting.

Vale ainda destacar que o festival prioriza o uso de luzes de baixo consumo, ressaltando um compromisso com a energia limpa e com o meio ambiente.

– Os artistas selecionados, necessariamente, precisavam trabalhar com energia limpa, porque foi uma forma que encontramos para sensibilizar os olhares dos visitantes para as questões ambientais. Cada obra do festival, inclusive, contará com um monitor. Essa pessoa está por perto para receber o público, responder perguntas e falar da questão sustentável – explica Daniela.

2. Seleção de artistas

Participam do evento 10 artistas convidados. Entre as obras destes, destacam-se a videoinstalação de André Severo com projeções no palco do teatro municipal e a “Cobra Grande”, obra interativa de Daniel Lima, que segue os passos dos visitantes. Kira Luá, por sua vez, trará duas criações: “Seres Imaginários”, com criaturas que brilham na luz negra, e “Mito da Gralha Azul”, performance com gralhas iluminadas vestidas por duas indígenas Kaingang que dançarão uma coreografia narrada pelo cacique Maurício.

Além das obras dos convidados, os visitantes poderão conferir atrações de cinco artistas que foram selecionados via concurso. São eles: Camille Laurent de São Paulo (SP), com “Caminho de Luz”; Cauê Maia de São Paulo (SP), com “Poema Projétil”; Hugo Horácio de Florianópolis (SC), com “Rio que Sonha”; Sarah Ahab de Aracaju (SE), com “Araquém, fios expandidos”; e Isabella Raposo do Rio de Janeiro (RJ), com “Feminoscópio”. Destes, um receberá o prêmio Menção Destaque de Novos Artistas, que terá votação de júri popular durante o festival.

3. Programação recheada

Além das exposições, o Canela Light Fest visa formar, inspirar e transformar os visitantes. Tanto é que promoverá uma programação gratuita para atender crianças e adolescentes, com visita guiada para escolas da rede municipal, atividades no Centro Social Padre Franco, descentralizando e atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social, além de oficinas abertas e debates com os artistas convidados. Nesse contexto, despontam as atividades com tintas fosforescentes e luz negra.

– No último dia do evento, 4 de maio, teremos ainda uma palestra especial com Katia Maciel, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na área de imagens técnicas. A aula, batizada de “A Luz na Arte Contemporânea”, elencará artistas que trabalham com luz, como Dan Flavin e James Turrell, até chegar à produção de arte contemporânea, quando surgem os festivais de luzes – adianta a curadora.

Altas expectativas

De acordo com Daniela, as expectativas para o Canela Light Fest estão altas e há projeções para que o evento se torne anual, com a presença de artistas estrangeiros e fazendo parte do calendário cultural de Canela.