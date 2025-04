7 vezes em que o chocolate marcou a cultura pop e que talvez você não percebeu

Cena do filme ’Matilda’ (1997), em que Bruce Bogtrotter está comendo um bolo de chocolate. GZH | Divulgação

Já reparou como o chocolate está presente em tantos momentos marcantes? Seja como símbolo de conforto, um alimento sofisticado ou até uma figura essencial da trama, o chocolate sempre teve espaço de destaque na cultura pop . De livros clássicos até filmes premiados, ele aparece de maneiras que vão além do óbvio — e, muitas vezes, nem percebemos seu verdadeiro impacto.

Quem nunca sonhou em visitar uma fábrica mágica de chocolate, se deliciou com um pedaço de bolo tão exagerado que virou uma cena icônica ou sentiu o calor reconfortante de uma xícara fumegante em uma aventura natalina? Estes aspectos fazem com que o chocolate não seja apenas um doce: ele é um verdadeiro personagem.

Se você também é fã de chocolate, se prepare para ver esse doce sob uma nova perspectiva nesta Páscoa ! Confira 7 momentos em que o chocolate marcou a cultura pop e talvez você não tenha notado.

A origem do Willy Wonka

O livro A Fantástica Fábrica de Chocolate (1964), de Roald Dahl, revolucionou o imaginário infantil e ajudou a fortalecer o marketing dos chocolates. Quem diria que Willy Wonka não seria apenas um personagem excêntrico, mas também um gênio da confeitaria que transformava doces em experiências mágicas?

Curiosidades:

Após a publicação do livro, a Quaker Oats Company financiou a produção do filme Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) com a intenção de lançar sua própria linha de chocolates Wonka na vida real. Entretanto, no começo a iniciativa não foi tão bem-sucedida, já que as primeiras barras de chocolate Wonka Bars ficavam moles devido ao ponto de derretimento baixo. A marca existiu por décadas, criou outros doces como, por exemplo, os Oompas de manteiga de amendoim e os Everlasting Gobstoppers. No entanto, a instituição foi descontinuada em 2015.

A música “Chocolate” de Tim Maia que virou hit

Lançada em 1997, a música "Chocolate", de Tim Maia, virou um verdadeiro hino sobre o amor pelo doce. Com um refrão chiclete — "Não adianta vir com guaraná pra mim é chocolate" — a canção não só celebra o sabor irresistível do chocolate, mas também se tornou trilha sonora de diversas campanhas publicitárias.

Curiosidade:

A música foi usada em propagandas de grandes marcas de chocolate, como Lacta e Garoto, e voltou a viralizar em desafios de dança no TikTok e no Instagram nos últimos anos. Além disso, Tim Maia era realmente um grande fã de chocolate e mencionava seu vício pelo doce em entrevistas.

O bolo gigante no filme Matilda

Crianças que viveram nos anos 90, provavelmente vão lembrar do emblemático filme ‘Matilda’(1997). A cena do menino Bruce Bogtrotter, sendo forçado a comer um bolo inteiro de chocolate é uma das mais lembradas (tanto no livro, quanto no filme). Mais do que um momento exagerado e cômico, a cena que simboliza superação e vingança — depois que o garoto vence a diretora cruel ao devorar o bolo sem desistir — rendeu a criação de algumas receitas inspiradas na obra.

Curiosidade:

A receita desse bolo é tão icônica que diversos chefs tentaram recriar a versão "perfeita" usando ingredientes secretos revelados pelo próprio autor Roald Dahl em um livro de receitas publicado por sua família. Outra curiosidade interessante sobre o filme é que a professora de Matilda, a senhorita Honey possui em sua casa um quadro com a imagem do seu pai. O que muitos pensaram ser apenas um homem qualquer, é, na verdade Roald Dahl, criador do livro no qual o filme Matilda foi baseado.

A novela brasileira ‘Chocolate com Pimenta’

Exibida em 2003 pela rede Globo, Chocolate com Pimenta trouxe um romance açucarado ambientado em uma fictícia fábrica de chocolates . A trama combinava drama, humor e muitas cenas deliciosas, explorando a produção artesanal do doce e o fascínio pelo universo da confeitaria.

Curiosidade:

O clássico da telenovela brasileira ajudou a popularizar receitas como brigadeiro com pimenta, misturando o doce e o picante — e inspirando até chefs renomados a criarem versões sofisticadas dessa combinação. Hoje já é possível encontrar em sorvetes, bombons, chocolates, tortas e até mesmo cafés.

O chocolate no universo de ‘Harry Potter’

Os fãs da saga Harry Potter sabem que o chocolate tem um papel especial na história. Em 2001, quando o primeiro filme foi lançado, o bruxo que está em um trem a caminho de Hogwarts, compra uma caixinha com doce enfeitiçado e assim que abre, o anfíbio fictício ganha vida, pula da caixa e emite até sons.

Alguns anos depois, em 2004, ‘O Prisioneiro de Azkaban’, traz uma cena em que o Professor Lupin sempre recomendava chocolate para ajudar os alunos a se recuperarem após encontros com Dementadores. Se isso não fosse o bastante, ainda teve a caixa de chocolates em que a personagem Romilda lança uma poção do amor e que Rony come por engano.

Curiosidade:

Os Sapinhos de Chocolate, inspirados nos livros e filmes, se tornaram um dos produtos mais vendidos em parques temáticos da franquia. Se essa informação não fosse curiosa o bastante, em 2022, um minúsculo anfíbio muito semelhante ao sapo que aparece em Harry Potter, foi descoberto na Amazônia peruana .

O doce que nasceu em cenário político

O brigadeiro, um dos doces mais icônicos do Brasil, nasceu de uma campanha eleitoral. Criado por eleitoras do brigadeiro Eduardo Gomes na eleição presidencial de 1945, o docinho se popularizou rapidamente—mesmo que o candidato não tenha vencido a disputa.

Curiosidade:

Os docinhos se popularizaram quando as eleitoras começaram a vender os produtos para arrecadar dinheiro para a campanha do até então candidato, Eduardo Gomes. A partir disso, o nome "brigadeiro" começou a aparecer oficialmente em jornais a partir de 1949, onde a Nestlé ajudou a consolidar a receita ao promovê-la na publicidade do Leite Moça.

O universo de ‘Friends’ e o melhor cookie do mundo

No episódio The One With Phoebe’s Cookies (Temporada 7, Episódio 3), Phoebe acredita que herdou a receita secreta de cookies de sua avó, que supostamente passou de geração em geração. No entanto, após várias tentativas frustradas de recriação, Monica descobre que a receita nada mais era do que a que vem impressa na embalagem dos chocolates Nestlé Toll House.