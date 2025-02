Vinhos brasileiros harmonizam com a diversificada culinária brasileira

O apresentador Daniel Perches (esq.) recebe o enólogo Paulo Venturini (centro) e o sommelier Bruno Sias para falar sobre a harmonização do vinho brasileiro com as diferentes possibilidades da gastronomia. Consevitis-RS / Divulgação

O consumidor brasileiro vem descobrindo, a cada dia, novas formas e momentos para apreciar vinhos. A cultura diversificada do país se reflete na gastronomia e passa, também, pela pluralidade dos rótulos elaborados em diferentes terroirs. Essa combinação faz com que qualquer cardápio que se preze precise contar com vinhos brasileiros harmonizando com os pratos.

A combinação dos vinhos brasileiros com a gastronomia é assunto no sexto episódio do podcast “Vai de Vinho Brasileiro”, produzido pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). O apresentador, Daniel Perches, recebe o sommelier Bruno Sias e o enólogo Paulo Venturini, da Casa Venturini.

– Quando a gente começa a estudar o vinho, entende que o ambiente natural dele é a gastronomia. Vinho e comida é uma combinação que melhora tanto o vinho quanto a comida – comenta Sias, eleito o melhor sommelier, em 2024, pela Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul.

Venturini acrescenta sua visão de que o vinho nasce de uma fruta e, assim, entrega estrutura e complexidade que agregam na comida. Segundo ele, o entendimento do vinho como um ingrediente gastronômico está crescendo. Entre os fatores que contribuem para isso estão a facilidade de comunicação e de logística, em comparação com algumas décadas atrás.

– Com toda a informação que se tem na palma da mão, todo mundo está buscando fazer harmonizações, conhecer a procedência dos produtos, e a mesma coisa ocorre com o vinho. Na vinícola, a gente vê muito público jovem – observa o enólogo.

Segundo Venturini, as pessoas estão buscando harmonização com pratos diferentes, levando a indústria a acompanhar essa transformação e diversificar sua produção.

– Existe a harmonização por semelhança, como o vinho tinto para carnes mais gordurosas, mas hoje existem muitos outros vinhos para harmonizar com pratos menos condimentados, a qualquer momento. E o grande coringa, que é o espumante – aponta, lembrando que pode ser combinado com praticamente todos os pratos.

Sias completa que o jovem está entendendo que não precisa estar em um restaurante premiado para degustar um prato harmonizado. Pode harmonizar em casa, recebendo amigos, preparando algo simples. Hábitos vão sendo questionados, como a combinação de queijos apenas com vinhos tintos.

– Nos anos 1990 se tinha a ideia que a harmonização era algo quadrado, que o sommelier era aquela figura só no restaurante, muito sério e sisudo. Hoje, ela invadiu o dia a dia das pessoas – destaca Sias.

Para o sommelier, todo restaurante que quer ser reconhecido pela qualidade deve ter uma boa carta de vinhos brasileiros. A variedade da oferta facilita esse processo, pois a bebida acaba combinando desde o cardápio de entradas até a sobremesa. Todas essas dicas aparecem no podcast, enquanto a conversa se desenvolve.

O fato de o mercado brasileiro oferecer vinhos de qualidade e em diferentes faixas de preço ajuda para essa mudança de comportamento. Mais do que isso: quebra também a ideia de que vinho, especialmente espumante, é para ocasiões especiais.

– Quando a pessoa entende que o vinho é para qualquer momento e qualquer hora, e escolhe o estilo de vinho para aquele momento, fica muito mais fácil harmonizar – explica o sommelier.

Entre os pratos da gastronomia nacional que vão bem com diferentes tipos de vinhos estão a feijoada, os queijos e, obviamente, o churrasco. Mais do que um prato, trata-se de um evento, que começa com a organização, o acendimento do fogo e a sequência de carnes e acompanhamentos.

– O churrasco tem essa coisa contemplativa, como o vinho. Faz com calma, começa cedo – diverte-se Sias.

Venturini completa:

– É um evento, uma preparação, então tem vinho para todos os momentos, também. Desde acender o fogo, o pão, linguiça, queijo, vai harmonizando com vinhos brancos, rosés, branco barricado. Conforme vai aumentando o nível de gordura das carnes, aumentam os taninos também – orienta.