Heineken Floating Bar promove experiência única para o gaúcho no Rio Guaíba

É verdade incontestável que o pôr do sol do Guaíba é um dos mais lindos do mundo. Para o porto-alegrense, o número um. Como uma espécie de camarote, a orla que abraça o lago permite a apreciação e, cada vez mais, com possibilidades de lazer. A mais nova é o Heineken Floating Bar, uma experiência sem fins lucrativos, inédita e exclusiva de socialização que visa mudar a perspectiva da cidade.

Com a proposta de funcionamento no final das tardes de sextas, sábados e domingos, as águas calmas do Guaíba embalam a diversão com muita música, boa comida e cerveja gelada. Inclusive, na versão zero álcool para quem preferir. Após o término do espetáculo da natureza, o céu deixa os tons alaranjados para dar espaço a um cenário com luzes verdes, cor que é marca registrada da Heineken.

Com acesso pelo Pontal Shopping, o bar é um convite para uma vivência que oferece uma nova perspectiva da cidade. O local é de convivência agradável, com chope e atrações com DJs. É um espaço diferenciado e um bom lugar de socialização, além de instagramável para eternizar o momento em fotos. O acesso é limitado a maiores de idade.

Nas sextas-feiras, a abertura do local ocorre às 18h, enquanto nos sábados é às 16h. Ambos os dias têm encerramento à meia-noite. Aos domingos, o início também é às 16h, com encerramento às 22h. O acesso é gratuito, mediante ingresso emitido no site– disponível toda terça-feira, às 17h, sujeito a disponibilidade. Entre as próximas atrações estão Edu K, Jade Primavera, Mari Hermel e Nego Minas.

É por meio de uma passarela, entre o píer e o bar flutuante, que a experiência fica mais interessante, como se os problemas do dia a dia ficassem em terra firme. Seguindo a cabine do DJ – todos artistas locais –, instalada na plataforma sobre a água, o visitante é convidado a ter momentos agradáveis conectados à natureza. E, apesar de estar dentro do Guaíba, o balanço do bar é quase imperceptível e não interfere na diversão.

Por que Porto Alegre?

Inaugurado no último dia 14 de fevereiro, o Heineken Floating Bar tem uma proposta itinerante e, por isso, fica na capital gaúcha até o dia 9 de março. O gerente de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil, Rafael Golfe, conta que a decisão de ancorar no Guaíba era um desejo inicial, pela grande visão de cultura e entretenimento da cidade, e reforçado por uma pesquisa, feita pelo instituto Kantar Insights do Brasil*, apontando que a Heineken é a marca mais amada na região metropolitana de Porto Alegre.

– O Rio Guaíba é um ícone e motivo de orgulho para os gaúchos. Trazer um projeto como o Heineken Floating Bar para Porto Alegre reforça e renova essa relação de amor. O projeto tem como objetivo trazer novas perspectivas e pontos de vistas para as cidades e seus espaços e acreditamos na força da cultura para promover conexões e provocar reflexões quanto à sustentabilidade – comenta Golfe

O Heineken Floating Bar nasce de uma plataforma sustentável da marca, a Green Your City, que busca ressignificar a relação das pessoas com as cidades.

— A gente fez a primeira edição no Rio Pinheiros, em São Paulo, espaço que durante anos foi motivo de vergonha para o paulistano por conta da poluição. Há quase quatro anos, a Heineken apoia um projeto de revitalização e ocupação do entorno do rio e o Floating nasceu ali, para reaproximar e trazer um novo ponto de vista das pessoas com relação ao rio, além de uma maior consciência com relação a sua preservação – compartilha o gerente.

