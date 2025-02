Carnaval 2025: veja 10 itens para aproveitar sem preocupações 

Como estão os preparativos para o Carnaval? Está cada vez mais perto de entrar no clima da folia e há quem já esteja com tudo planejado para aproveitar ao máximo estes dias. No entanto, para ajudar ainda mais na sua organização e garantir que não falte nada importante, uma série de itens foram selecionados para ter um Carnaval com hidratação, longe das queimaduras de sol e, principalmente, com conforto e segurança.