Adquirir bens de luxo – sejam imóveis, barcos ou veículos – muitas vezes significa pagar um preço considerável por um bem que será aproveitado em momentos esporádicos. Diante de situações como esta, ganha cada vez mais adeptos o modelo de propriedade compartilhada, principalmente no mercado de aviação particular e segunda residência, no qual os proprietários podem desfrutar da totalidade dos benefícios com um menor investimento.