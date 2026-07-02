Única cópia restante de curta premiado no Festival de Gramado nos anos 1980 ganha novo destino

Ler resumo

Cena de "Viva a Morte" (1987): Zeno Ribeiro (em pé), vencedor do Kikito de melhor ator em curta, e Eduardo Lago. Ver Descrição / Agencia RBS

O cineasta Omar de Barros Filho, o Matico, doou a única cópia restante do curta de ficção colorizado Viva a Morte (1987) para a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. A iniciativa ocorreu durante campanha de doação de filmes promovida pela instituição entre maio e junho para preservar a memória do audiovisual gaúcho.

Conforme o cineasta, a outra cópia que existia foi perdida em uma enchente em Rondônia no passado.

Filmado em 35mm e com 12 minutos de duração, Viva a Morte circulou por inúmeras cinematecas do país. A produção recebeu dois Kikitos no Festival de Cinema de Gramado de 1987: melhor ator de curta-metragem para Zeno Ribeiro e melhor diretor de curta-metragem para Barros Filho, que também dirigiu Adyós, General (1986), este em 16mm.

— Tanto o Viva a Morte como o Adyós, General foram incluídos na Mostra do Cinema de Invenção, que percorreu o Brasil todo, com organização do crítico Jairo Ferreira. Fizeram uma coletânea de filmes que catalogaram como Cinema de Invenção, uma escola que surgiu — explica Barros Filho.

Adyós, General também teve uma cópia doada pelo diretor ao Capitólio e outra igualmente perdida. Porém, a cópia desaparecida foi encontrada recentemente na Cinemateca de São Paulo.

Qual é a trama de "Viva a Morte"?

Filmado em sua maior parte na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre, Viva a Morte trata de um crime ocorrido no fictício Hotel Recuerdos de España. O proprietário do empreendimento é um velho militante franquista radicado no Brasil.

— O filme conta a história de um homem que tinha participado da Guerra Civil Espanhola e veio para o Brasil, onde abriu um motel de encontros amorosos. Gira em torno das ideias desse franquista, que era um fascista, e dos diálogos que ele mantinha com o porteiro do prédio — detalha o diretor.

Outra curiosidade é que o ator Zeno Ribeiro, que participou de filmes de Teixeirinha, atuou tanto em Viva a Morte quanto em Adyós, General.

Leia Mais Neta de pesquisador doa 77 filmes produzidos pelo avô com imagens raras do RS guardadas por décadas

Doação tem cláusula especial

No termo de doação de Viva a Morte, o cineasta incluiu uma cláusula: caso a cinemateca seja algum dia privatizada, o diretor tem o direito de reaver o material.

— Acho fundamental reservarmos essas imagens para o futuro. Na realidade, diante dessa revolução que está acontecendo no mundo das imagens e da informação, não sabemos a importância que essas imagens podem ter no futuro. Estamos vivendo uma época de muita perplexidade, muita violência — discorre.

Planos de digitalização

Quando um filme chega à cinemateca, primeiro ele é retirado da lata de metal e realocado em uma de plástico. A película passa por higienização e reparos antes de ser acondicionada em sala com temperatura controlada. O filme permanece nesse espaço até haver dinheiro para ser encaminhado para restauro em laboratórios do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

Acho fundamental reservarmos essas imagens para o futuro. OMAR DE BARROS FILHO Diretor de "Viva a Morte" (1987)

A ideia da Cinemateca Capitólio é digitalizar Viva a Morte, procedimento fundamental para que possa ser exibido em salas de cinema ou na televisão.

— O restauro desse filme ainda não está agendado — diz o programador e técnico em cultura do Capitólio Marcus Mello. — Por enquanto, temos pernas muito curtas. Neste ano, estamos começando a contratar a terceira restauração de longa.

Leia Mais Resgatado da enchente, filme de 1952 sobre congresso homeopático em Porto Alegre passa por recuperação

Obras restauradas

O primeiro restauro promovido pela instituição foi em 2024: Um É Pouco, Dois É Bom (1970), de Odilon Lopes, com grande parte das filmagens realizada no Centro Histórico. No ano passado, foi a vez de Vento Norte (1951), de Salomão Scliar, gravado em Torres, no Litoral Norte.

A diretora do Capitólio, Daniela Mazzilli, destaca que a instituição trabalha com a média de custo de restauro de no máximo R$ 100 mil por filme: