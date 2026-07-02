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Única cópia restante de curta premiado no Festival de Gramado nos anos 1980 ganha novo destino

Cineasta Omar de Barros Filho doou película de "Viva a Morte" (1987) à Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, para ser futuramente digitalizada

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André Malinoski

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