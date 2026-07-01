"Não é o fim da minha vida": ator Danny Glover fala sobre como é viver com Alzheimer

Ator completa 80 anos neste mês de julho. MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O ator Danny Glover falou pela primeira vez sobre como tem vivido desde que recebeu o diagnóstico de Alzheimer, em 2023. Completando 80 anos no mês de julho, ele admitiu que ainda enfrenta dificuldades para aceitar a condição, mas afirmou que não enxerga o diagnóstico como um ponto final.

Glover atuou em filmes como Máquina Mortífera e A Cor Púrpura. Em entrevista à People, Glover contou que permanece tentando compreender tudo o que mudou desde a confirmação da doença.

— Ainda não estou aceitando completamente isso na minha mente (...) Há momentos em que você continua se lembrando de coisas que validam o fato de que você consegue se lembrar. E há momentos que eu nunca vou esquecer — afirmou.

Ainda assim, o artista mantém a esperança.

— Não sinto que seja o fim da minha vida. Ainda há trabalho a fazer — ressaltou.

Mesmo com a doença, o ator procura manter uma rotina ativa, aproveitando as manhãs, período em que sente a mente mais clara, para ler e buscar novos assuntos de interesse.

— Ainda tenho minha filha, tenho amigos. Quero dizer: sua vida continua — refletiu Glover.

Como o ator descobriu o diagnóstico?

Foi sua filha Mandisa Glover, 50 anos, que descreveu as primeiras mudanças percebidas na memória do pai.

Ela contou que tornou-se notável quando ele, que sempre foi conhecido pela capacidade de recordar detalhes minuciosos de acontecimentos vividos décadas atrás, passou a esquecer trechos de histórias familiares que costumava repetir com precisão. A partir dessas alterações a família começou a desconfiar de que algo estava acontecendo.

Mandisa disse ainda que mudança afeta a forma como o pai percebe a própria identidade, enquanto os familiares aprendem a lidar com a nova realidade um dia de cada vez.