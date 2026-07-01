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Diagnóstico em 2023
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"Não é o fim da minha vida": ator Danny Glover fala sobre como é viver com Alzheimer

Artista que atuou em filmes como "Máquina Mortífera" e "A Cor Púrpura" compartilhou sua rotina e estratégias adotadas para lidar com a doença

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Estadão Conteúdo

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