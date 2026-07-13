Morre o ator Sam Neill, de "Jurassic Park", aos 78 anos

Sam Neill morreu aos 78 anos. ANDER GILLENEA / AFP

Conhecido por sua atuação em Jurassic Park (1993), o ator Sam Neill faleceu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos. Em comunicado, a família do artista informou que ele morreu "de forma repentina e inesperada".

"Sam estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida", diz trecho do comunicado.

Em 2023, Neill informou que lutava contra um linfoma não Hodgkin em estágio três. "Estou possivelmente morrendo", escreveu no livro Já Te Contei Isso? O ator neozelandês havia anunciado em abril que o câncer estava em remissão após terapia genética.

A declaração da família indica que Neill permanecia "livre do câncer". O ator faleceu em Sydney, na Austrália.

Carreira

Sam interpretou o paleontólogo Alan Grant em Jurassic Park, sucesso de bilheteria em 1993 que foi dirigido por Steven Spielberg.

A carreira de Neill começou na década de 1970 e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série da Netflix Peaky Blinders (2013–2022) e os filmes A Caçada ao Outubro Vermelho (1990) e O Piano (1993).