Morre Luiz Carlos Barreto, um dos principais nomes do Cinema Novo, aos 98 anos

Barreto durante o Festival de Cinema de Gramado, em 2017. Felipe Nyland / Agencia RBS

O produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu na madrugada desta quarta-feira (22), aos 98 anos. A informação foi confirmada por familiares ao jornal O Globo.

Conhecido como Barretão, ele estava com a saúde fragilizada desde março de 2024, após sofrer uma queda, e estava internado desde terça-feira (21).

Trajetória

Barreto foi um dos principais nomes do cinema brasileiro, com mais de seis décadas de atuação. Teve participação no movimento Cinema Novo e trabalhou como diretor de fotografia em filmes como Vidas Secas (1963) e Terra em Transe (1967).

Como produtor, área em que mais se destacou, participou de mais de 80 obras. Entre elas, Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), que levou cerca de 11 milhões de pessoas aos cinemas. Também esteve à frente de títulos importantes como Garrincha — Alegria do Povo (1963) e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969).

Nascido em Sobral, no Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1947. Iniciou a carreira no jornalismo e no fotojornalismo antes de migrar para o cinema. Em 1963, fundou a produtora LC Barreto, responsável por diversos clássicos do audiovisual nacional.