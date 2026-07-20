Morre cineasta Ricardo Spencer aos 49 anos

Ricardo Spencer se especializou em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos. Site / ricardospencer.com / Divulgação

O cineasta baiano Ricardo Spencer morreu nesta segunda-feira (20), aos 49 anos. A morte foi confirmada pela Secretaria de Cultura da Bahia.

Spencer atuava na TV Globo e dirigiu séries como Mister Brau, Shippados, Todas as Mulheres do Mundo, Amor e Sorte, Cine Holliúdy e Vermelho Sangue. Ele também dirigiu Segunda Chamada, que recebeu prêmio de melhor série do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2020, além da indicação ao International Emmy Awards de 2021 na categoria de melhor série.

Ao longo da carreira, trabalhou com artistas como Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Johnny Hooker, Liniker, Cachorro Grande e Vanguart, segundo o g1. Formado em Artes, Spencer se especializou em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos.

A Secretaria da Cultura da Bahia (SecultBA) lamentou a morte de Ricardo Spencer e destacou a trajetória do cineasta. "Desde a infância, conviveu com produções artísticas e com o legado de sua avó, a atriz Nilda Spencer", cita o texto.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento nem a causa da morte.

Veja a íntegra da nota da secretaria da Bahia

"A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lamenta o falecimento do diretor e roteirista baiano Ricardo Spencer, ocorrido nesta segunda-feira (20).

Spencer dirigiu filmes e produções televisivas ao longo da carreira, além de ter produzido videoclipes de artistas reconhecidos nacionalmente. Desde a infância, conviveu com produções artísticas e com o legado de sua avó, a atriz Nilda Spencer, homenageada no filme autoral "Tudo Sobre Minha Avó".

Com a experiência de quem se especializou em Estética do Cinema, na Universidade da Califórnia (UCLA), Spencer era uma talento do audiovisual. Seu trabalho está eternizado em uma trajetória de sucesso por 20 anos, com reconhecimento, inclusive, de indicações ao Emmy Internacional.