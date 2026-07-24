Morre Chuck Russell, diretor de "O Máskara"

Chuck Russell construiu uma carreira consolidada como diretor, roteirista e produtor em Hollywood. IMDb / Divulgação

O diretor de cinema Chuck Russell, de 68 anos, conhecido por conduzir o filme de sucesso O Máskara (1994), foi encontrado morto na residência dele em San Diego, na Califórnia.

A informação foi confirmada pela família do diretor ao site TMZ. No entanto, a causa da morte não foi revelada.

Segundo o TMZ, na quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros foi acionado para um chamado de emergência médica envolvendo um homem inconsciente na residência do diretor. Os familiares relataram que a morte de Chuck ocorreu de forma inesperada.

Chuck Russell construiu uma carreira consolidada como diretor, roteirista e produtor em Hollywood, destacando-se em produções do gênero de terror e ação.

A estreia dele como diretor ocorreu em 1987, comandando o filme A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos, mas o marco da carreira foi em 1994, com o projeto O Máskara, estrelado por Jim Carrey.

O diretor também é reconhecido por outros grandes sucessos como o remake de A Bolha Assassina (1988), Queima de Arquivo (1996), com Arnold Schwarzenegger, e O Escorpião Rei (2002), filme protagonizado por Dwayne Johnson.