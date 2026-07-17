Cinema

Aos 81 anos
Notícia

Morre Brenda Fricker, atriz de "Esqueceram de Mim 2" e vencedora do Oscar 

Informação foi confirmada pelo agente da atriz, Phil Belfield, à BBC News

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