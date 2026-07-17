Morre Brenda Fricker, atriz de "Esqueceram de Mim 2" e vencedora do Oscar 

Brenda Fricker venceu o Oscar por "Meu Pé Esquerdo". Raidio Teilifis Eireann (RTE) / Divulgação

A atriz irlandesa Brenda Fricker, conhecida pelos filmes Meu Pé Esquerdo (1989) e Esqueceram de Mim 2 (1992), morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo agente da atriz, Phil Belfield, para a BBC News.

Vencedora do Oscar por seu papel como mãe do personagem de Daniel Day-Lewis em Meu Pé Esquerdo, Brenda também viveu a enfermeira Megan Roach na série da BBC Casualty (1986-) e a “mulher dos pombos” do Central Park em Esqueceram de Mim 2.

— Nunca veremos alguém como ela novamente, e o mundo é um lugar menor sem a sua presença — disse Belfield.

Belfield acrescentou que foi uma honra conhecer a atriz, amá-la e trabalhar com ela.