Manolo Solo, ator de "O Labirinto do Fauno", morre aos 62 anos

Manolo Solo enfrentava um câncer. Instagram: @manwelsolo / Reprodução

Manolo Solo, ator espanhol, morreu nesta quinta-feira (30), aos 62 anos. Segundo divulgado na mídia do país, o artista enfrentava um câncer.

Ao longo de sua carreira, o ator consagrou-se como um artista premiado. Em 2017, Solo recebeu o Prêmio Goya por seu trabalho em A Fúria de um Homem Paciente.

Conhecido como um nome popular do cinema espanhol, Solo é lembrado pelo trabalho em O Labirinto do Fauno, no qual interpretou Garcés, um dos soldados do cruel capitão Vidal.

Ainda, o ator esteve no elenco de produções como O Bom Patrão, filme em que contracenou com Javier Bardem.

Além de filmes, Manolo Solo atuou também em séries como 30 Moedas, A Peste, A Zona e Celeste.

Na página do Instagram da Academia do Cinema - Premios Goya, foi publicado um comunicado:

"O ator Manolo Solo faleceu aos 62 anos. Ganhou o Prêmio Goya de Melhor Ator Coadjuvante por Tarde para la ira e foi indicado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos e Una quinta portuguesa."

Fãs também lamentaram a partida: