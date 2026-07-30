Manolo Solo, ator de "O Labirinto do Fauno", morre aos 62 anos

Manolo Solo, ator espanhol, morreu nesta quinta-feira (30), aos 62 anos. Segundo divulgado na mídia do país, o artista enfrentava um câncer.
Ao longo de sua carreira, o ator consagrou-se como um artista premiado. Em 2017, Solo recebeu o Prêmio Goya por seu trabalho em A Fúria de um Homem Paciente.
Conhecido como um nome popular do cinema espanhol, Solo é lembrado pelo trabalho em O Labirinto do Fauno, no qual interpretou Garcés, um dos soldados do cruel capitão Vidal.
Ainda, o ator esteve no elenco de produções como O Bom Patrão, filme em que contracenou com Javier Bardem.
Além de filmes, Manolo Solo atuou também em séries como 30 Moedas, A Peste, A Zona e Celeste.
Na página do Instagram da Academia do Cinema - Premios Goya, foi publicado um comunicado:
"O ator Manolo Solo faleceu aos 62 anos. Ganhou o Prêmio Goya de Melhor Ator Coadjuvante por Tarde para la ira e foi indicado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos e Una quinta portuguesa."
Fãs também lamentaram a partida:
"Ele era tão bom... e nos proporcionava tanto prazer com suas apresentações, sempre trazendo algo diferente. É uma pena...", diz um dos comentários.