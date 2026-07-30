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Manolo Solo, ator de "O Labirinto do Fauno", morre aos 62 anos

Em 2017, Solo recebeu o Prêmio Goya por seu trabalho em "A Fúria de um Homem Paciente"

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Estadão Conteúdo

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