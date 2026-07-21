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Kaylee Hottle, atriz de "Godzilla vs. Kong", morre aos 18 anos

Segundo o pai da jovem, ela morreu em um acidente de carro na madrugada desta terça-feira

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