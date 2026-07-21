Kaylee Hottle, atriz de "Godzilla vs. Kong", morre aos 18 anos

Kaylee Hottle, atriz surda que ficou conhecida por dar vida à personagem Jia em dois filmes da franquia Godzilla, morreu aos 18 anos.
De acordo com o site TMZ, o pai da jovem, Joshua Hottle, relatou que ela morreu em um acidente de carro na madrugada desta terça-feira (21) no Estado de Maryland, nos Estados Unidos. Ele deu a notícia em uma live de 23 minutos nas redes sociais, na qual usou a língua de sinais americana (ASL) para contar que precisava viajar até Maryland a fim de reconhecer o corpo da filha.
Kaylee nasceu em Atlanta, na Geórgia, e fazia parte de uma família com várias gerações de pessoas surdas. A sua trajetória artística começou ainda criança, com participações em comerciais, e ganhou visibilidade aos nove anos ao protagonizar uma campanha educativa para o Glide, aplicativo de videomensagens bastante usado pela comunidade surda.
Em 2021, ela interpretou Jia em Godzilla vs. Kong. Na trama, ela é uma menina surda que se comunica por sinais com o gorila gigante e vive na Ilha da Caveira ao lado da doutora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall. Kaylee voltou a viver a personagem em Godzilla x Kong: O Novo Império (2024).