Causa da morte de atriz de "Godzilla vs. Kong" aos 18 anos é revelada

Em 2021, Kaylee Hottle interpretou Jia em "Godzilla vs. Kong". Warner Bros. Entertainment Inc. / Divulgação

Kaylee Hottle, atriz surda que ficou conhecida por dar vida à personagem Jia em dois filmes da franquia Godzilla, morreu devido a um traumatismo contuso por consequência de um acidente de carro que sofreu na terça-feira (21).

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22) pelo jornal US Sun e pelo site TMZ.

A perícia realizada pelo Gabinete do Médico Legista de Maryland, no Estado onde aconteceu o acidente, relatou que a jovem apresentava múltiplos traumatismos contundentes. As informações são do O Globo.

Após investigação para apurar as causas do ocorrido, as autoridades concluíram que a velocidade do carro Honda Accord 1995, no qual a atriz estava como passageira, pode ter sido o fator principal para o incidente.

O veículo saiu da pista em uma rodovia de Maryland e caiu em uma vala na beira da estrada. Além de Kaylee, outras duas pessoas estavam no carro e sobreviveram.

O site ainda teve acesso ao áudio da central de atendimento que revelou que a atriz estava inconsiente após o acidente.

Kaylee nasceu em Atlanta, na Geórgia, e fazia parte de uma família com várias gerações de pessoas surdas. A sua trajetória artística começou ainda criança, com participações em comerciais, e ganhou visibilidade aos nove anos ao protagonizar uma campanha educativa para o Glide, aplicativo de videomensagens bastante usado pela comunidade surda.

Em 2021, ela interpretou Jia em Godzilla vs. Kong. Na trama, ela é uma menina surda que se comunica por sinais com o gorila gigante e vive na Ilha da Caveira ao lado da doutora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall. Kaylee voltou a viver a personagem em Godzilla x Kong: O Novo Império (2024).