Sam Neill tem causa da morte divulgada

Sam Neill ficou eternizado como o Dr. Alan Grant em "Jurassic Park". Geoff Robins / AFP

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido por filmes como Jurassic Park e O Piano, ambos de 1993, morreu vítima de uma pneumonia, informou o agente dele nesta quinta-feira (16) em uma mensagem direcionada aos fãs do artista. Neill faleceu na segunda-feira (13), na Austrália, aos 78 anos.

A família confirmou o óbito em um comunicado. A nota explicava apenas que ele estava livre do câncer, sem revelar mais detalhes sobre a causa da morte.

— Conversei com a família dele e gostaria de esclarecer alguns detalhes para os fãs — disse Philip Grenz, representante do ator por muitos anos, em um comunicado à emissora pública Radio New Zealand.

— Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, Sam lutou bravamente e venceu um linfoma graças a um novo tratamento chamado terapia CAR-T — afirmou Grenz.

O representante ainda informou sobre a cerimônia de despedida do ator.

— Como Sam era um homem extremamente reservado, que detestava alvoroço, a família vai homenageá-lo com um memorial privado em sua fazenda na Nova Zelândia, em uma data que ainda será definida — completou.

Grenz afirmou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".

Carreira

Sam Neill interpretou o paleontólogo Alan Grant em Jurassic Park, sucesso de bilheteria em 1993 que foi dirigido por Steven Spielberg.

A carreira de Neill começou na década de 1970 e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série da Netflix Peaky Blinders (2013–2022) e os filmes A Caçada ao Outubro Vermelho (1990) e O Piano (1993).