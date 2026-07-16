Sam Neill tem causa da morte divulgada

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido por filmes como Jurassic Park e O Piano, ambos de 1993, morreu vítima de uma pneumonia, informou o agente dele nesta quinta-feira (16) em uma mensagem direcionada aos fãs do artista. Neill faleceu na segunda-feira (13), na Austrália, aos 78 anos.
A família confirmou o óbito em um comunicado. A nota explicava apenas que ele estava livre do câncer, sem revelar mais detalhes sobre a causa da morte.
— Conversei com a família dele e gostaria de esclarecer alguns detalhes para os fãs — disse Philip Grenz, representante do ator por muitos anos, em um comunicado à emissora pública Radio New Zealand.
— Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, Sam lutou bravamente e venceu um linfoma graças a um novo tratamento chamado terapia CAR-T — afirmou Grenz.
O representante ainda informou sobre a cerimônia de despedida do ator.
— Como Sam era um homem extremamente reservado, que detestava alvoroço, a família vai homenageá-lo com um memorial privado em sua fazenda na Nova Zelândia, em uma data que ainda será definida — completou.
Grenz afirmou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".
Carreira
Sam Neill interpretou o paleontólogo Alan Grant em Jurassic Park, sucesso de bilheteria em 1993 que foi dirigido por Steven Spielberg.
A carreira de Neill começou na década de 1970 e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série da Netflix Peaky Blinders (2013–2022) e os filmes A Caçada ao Outubro Vermelho (1990) e O Piano (1993).
Ele também administrou vinhedos na região de central Otago, na Nova Zelândia.