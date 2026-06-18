Cinema

Ao infinito e além!
Notícia

"Toy Story 5" responde pergunta sobre Buzz Lightyear que existe desde o primeiro filme — mas provoca uma nova

Quinto episódio da famosa franquia da Disney/Pixar traz Woody e seus amigos lutando contra um novo vilão: a tecnologia das telas

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS