Cinema

Memória do audiovisual
Notícia

Resgatado da enchente, filme de 1952 sobre congresso homeopático em Porto Alegre passa por recuperação

Registro em película 35mm que ficou submerso na sede de entidade em 2024 foi entregue aos cuidados da Cinemateca Capitólio

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS