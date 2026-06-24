Resgatado da enchente, filme de 1952 sobre congresso homeopático em Porto Alegre passa por recuperação

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O médico homeopata Ben-Hur Dalla Porta, 64 anos, resgatou da enchente de 2024 um curta-metragem documental de valor histórico: um cinejornal em película 35mm produzido pela Leopoldis-Som em 1952 sobre um congresso da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul. O filme foi entregue à Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, para ser recuperado e digitalizado.

Ainda não há previsão de quando a produção será exibida ao público, mas a perspectiva de salvar o registro vem em boa hora: a Liga completou 85 anos em abril último.

Durante duas semanas de 2024, o curta-metragem ficou submerso na sede da entidade, no bairro Menino Deus, na Capital. A lata do filme estava envolta por uma sacola plástica dentro de um armário de metal.

— Eu sabia da existência desse filme — conta Dalla Porta. — Uma vez o exibimos na Sala P.F. Gastal (extinto cinema que ficava na Usina do Gasômetro), e ele arrebentou no final. Tínhamos esse material esperando uma verba para reparo.

Na enchente, a sede foi invadida pela água da inundação, que chegou a 1m60cm de altura na parte interna. O médico foi uma das primeiras pessoas a ingressarem no local para salvar o filme.

— Tirei ele da lata e fiquei observando se conseguia secar. Ao abrir a lata, ele estava intacto. Mas, com o passar dos dias, foi enferrujando e criando mofo. Então, entrei em contato com o Capitólio — relata.

Como é o filme

Segundo o médico, o curta lembra os registros do antigo Canal 100, com um locutor narrando o que é exibido nas imagens:

— O congresso (de homeopatia de 1952) foi um acontecimento. Houve a inauguração, no Parque da Redenção (em Porto Alegre), de um busto do doutor Licínio Cardoso (1852-1926; militar, engenheiro, médico e matemático que estudou homeopatia). O governador Ernesto Dornelles (1897-1964) esteve presente. Todo o congresso era em homenagem ao doutor Cardoso no ano que marcava seu centenário de nascimento.

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O médico ressalta a importância da entrega do filme da Liga Homeopática aos cuidados do Capitólio:

— Tudo o que pudermos fazer para contribuir com a memória da cidade vamos fazer. Eu trabalho bastante com essa questão de memória. Tenho até um podcast que se chama Memórias da Homeopatia.

Curta escaneado sem custos

O programador e técnico em cultura do Capitólio Marcus Mello conta como foi o recebimento da doação:

— Quando abrimos a lata, vimos que o filme estava comprometido. A parte superior estava oxidada e muito mofada. O início do filme estava branco e coberto de mofo.

Em função disso, o filme precisou ser aberto em uma mesa enroladeira, equipamento que permite desenrolar a película lentamente para examinar cada quadro em busca de problemas. Também foi utilizado álcool isopropílico para a limpeza do rolo.

O esforço foi compensado: o mofo saiu, e a imagem ficou preservada. Porém, era necessário digitalizar de forma urgente o material. Mas não havia recursos.

— Estávamos em processo de restauro de Vento Norte (filme de 1951 de Salomão Scliar), e a Dani (Daniela Mazzilli, diretora do Capitólio) contou a história para a empresa que fazia o processo de escaneamento. Eles ficaram sensibilizados e decidiram escanear o filme sem custo — relata Mello.