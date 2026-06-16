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Neta de pesquisador doa 77 filmes produzidos pelo avô com imagens raras do RS guardadas por décadas

Morto em 1992, Carlos Galvão Krebs documentou o mundo do trabalho, a cultura e os costumes; acervo agora está na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

André Malinoski

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