Neta de pesquisador doa 77 filmes produzidos pelo avô com imagens raras do RS guardadas por décadas

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A professora aposentada Cristina Osório Krebs, 56 anos, doou à Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, 77 filmes produzidos em Super-8 por seu avô, o pesquisador Carlos Galvão Krebs, falecido em 1992, aos 78 anos.

São registros históricos que documentam o mundo do trabalho, a cultura, os costumes e as religiões no Rio Grande do Sul do século 20. A reportagem de Zero Hora acompanhou a entrega no final de maio.

A doação atendeu a um chamado da Cinemateca, que fez uma campanha para receber doações de filmes domésticos, de eventos culturais e de paisagens para preservá-los para a posteridade do audiovisual gaúcho.

Os 77 filmes doados por Cristina foram concebidos, montados e sonorizados por Krebs, que ainda realizou as entrevistas.

Ele pesquisou em campo temas como pesca artesanal, produção de erva-mate, festivais de pandorgas, histórias sobre os tesouros arqueológicos dos jesuítas nas Missões, rodeio em Vacaria, jogo de truco, pesca de camarão, cultura campeira, tropeirismo, trajes gaúchos de época e capoeira, entre outros. Dedicou-se, em especial, ao estudo das religiões de matriz africana.

Acompanhada da filha Yasmin, 20 anos, Cristina levou os filmes ao Capitólio em seis caixas com latas organizadas e identificadas. Eles foram incorporados ao acervo do Centro de Documentação e Memória da instituição para serem preservados e ficarão à disposição de pesquisadores. O plano é que no futuro sejam digitalizados. Ainda não há previsão de quando o público poderá assistir às obras.

— O vô era um pesquisador, um estudioso e uma pessoa que valorizava muito a cultura brasileira. Era um material para passar para os outros. Foi professor de História da Arte e queria criar uma faculdade de folclore para valorizar como as coisas são feitas e chegam até a gente — contextualiza a neta.

Quem foi Carlos Galvão Krebs

Krebs era natural de Porto Alegre e formou-se em Direito, em História e Geografia e em Artes Plásticas. Foi um dos idealizadores da Divisão de Cultura e do Departamento de Folclore, então órgãos do governo do Rio Grande do Sul — o Departamento de Folclore foi embrião do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, que por sua vez foi extinto em 2017.

Também foi funcionário da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul e professor de história da arte na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Após sua morte, os filmes permaneceram guardados em sua casa no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Mas um dia a moradia precisou ser vendida. Então, foram levados à residência da neta, no bairro Boa Vista.

Tempos mais tarde, mudaram novamente de endereço: foram enviados à casa do irmão dela, em Maratá, no Vale do Caí. Por fim, retornaram ao lar de Cristina.

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Acervo tem preciosidades

A neta conta que para a produção de um filme sobre os subterrâneos das Missões, Krebs primeiro realizou a pesquisa em 1948. Na sequência, produziu as imagens em slides. O filme em si só foi produzido nos anos 1980.

Todo o material que registrou foi utilizado em cursos, congressos e simpósios. Cristina conta que há verdadeiras preciosidades no acervo:

— No filme que ele fez sobre a erva-mate em Passo Fundo, as folhas ainda eram retiradas nos ervateiros naturais, que eram árvores imensas. Mostra os caras subindo nas árvores, tirando as folhas e descendo. Tem o depoimento das pessoas que faziam. Hoje, isso não existe mais.

Em Voo de Planador — que chegou a ser inscrito no Festival de Gramado na época em que existia a categoria de cinema Super-8 —, o próprio pesquisador aparece em um avião e diz: "Tô me sentindo um felino dos pampas".

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"Uma inspiração", diz bisneta

Cristina relata que a família chegou a cogitar criar um canal para divulgar o acervo do pesquisador:

— Mas eu sempre pensava que o acervo tinha que ir para um lugar como este (Capitólio) para se preservar e digitalizar. Acho que o meu avô gostaria muito disso.

A bisneta Yasmin, que frequenta as exibições de filmes da Cinemateca, não esconde o orgulho com o legado deixado pelo ancestral e pesquisador:

— Acho muito importante para a cultura gaúcha e brasileira. Quando ela (sua mãe, Cristina) me contou todo o trabalho que ele fez desde jovem, eu fiquei, nossa... A quantos lugares ele foi e quantos trabalhadores conheceu. É uma inspiração.

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Construção de linguagem

A diretora da Cinemateca Capitólio, Daniela Mazzilli, afirma que a importância da produção de Krebs pode ir além do registro histórico:

— Acho que o valor dele como documentarista talvez possa a vir a ser estudado enquanto construção de linguagem. Por mais que estivesse fazendo filmes do ponto de vista da antropologia, ele pode ter uma linguagem muito própria que vai ser descoberta agora como um realizador gaúcho — acrescenta.

Para o programador e técnico em cultura do Capitólio Marcus Mello, o material recebido tem valor inestimável: