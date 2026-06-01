— Pelos poderes de Grayskull... Eu tenho a força! — grita um homem loiro, musculoso, usando basicamente uma tanga e botas, enquanto ergue uma espada enorme em direção ao céu, sendo atingido por diversos raios.

Dificilmente alguém nunca viu essa cena. E dificilmente alguém não a verá novamente. Afinal, tem um novo filme do He-Man chegando aos cinemas — sim, um novo, porque, mesmo que os fãs queiram esquecer, existiu um outro live-action do personagem em 1987, estrelado por Dolph Lundgren no auge de sua popularidade após Rocky IV. Foi um fracasso de público e de crítica. Quase 40 anos depois, Mestres do Universo estreia na quinta-feira (4) para tentar mudar a trajetória do herói musculoso nas telonas.

Desta vez, o bárbaro descamisado será encarnado pelo astro britânico Nicholas Galitzine, de 31 anos, conhecido por comédias românticas como Vermelho, Branco e Sangue Azul (2023) e Uma Ideia de Você (2024). Além dele, o filme conta com figurões de Hollywood, como Jared Leto interpretando o vilão Esqueleto e Idris Elba como Mentor. A direção é de Travis Knight, responsável por Bumblebee (2018) e Kubo e as Cordas Mágicas (2016).

O longa-metragem ainda conta com dois nomes no elenco que possuem grande relação com o Brasil. Intérprete da heroína Teela, Camila Mendes — famosa pelo seriado Riverdale, da Netflix — é norte-americana, mas tem pais brasileiros. A mãe, Gisele, inclusive, é de Porto Alegre. Por isso, é comum ver a atriz falando português em entrevistas.

Camila, em coletiva de imprensa recente em São Paulo, realizada para divulgar Mestres do Universo, deixou evidente a relação:

— A Teela é brasileira!

Já a Feiticeira é interpretada pela carioca Morena Baccarin, do seriado Homeland e dos filmes da franquia Deadpool. Veja, abaixo, a atriz caracterizada.





A trama:

Na trama do épico, após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam (Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso de Esqueleto (Leto). Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Mendes) e Mentor (Elba), e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man — o homem mais poderoso do universo.

O filme, que é uma superprodução da Amazon/MGM Studios, tem distribuição da Sony Pictures no Brasil, conta com um orçamento estimado em US$ 170 milhões — ou seja, mais caro, por exemplo, que o recente Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, que custou US$ 165 milhões.

É um blockbuster que tenta surfar no sucesso conquistado por Barbie em 2023, que também é um produto da Mattel. A aposta é grande e é preciso de uma bilheteria gigantesca, de mais de US$ 400 milhões, para pagar as despesas, uma vez que é preciso arrecadar cerca de 2,5 vezes o custo para dar lucro. Será que vai?

A origem de He-Man

Falando em Mattel... Era começo dos anos 1980 e a gigante do setor, alguns anos antes, havia recusado ser a responsável pela fabricação dos brinquedos da linha de Star Wars, por não acreditar que a franquia fosse fazer sucesso. Um grande erro, claro. A trilogia criada por George Lucas foi um fenômeno.

Eis que a empresa, que era consolidada na venda da boneca Barbie e dos carrinhos Hot Wheels, mas não acertava nos action figures para meninos, decide ir atrás do seu próprio universo fantasioso. Surge, então, He-Man — idealizado pelo designer Roger Sweet (1935-2026). Depois, um grande time de criativos passou a desenvolver todo o entorno do personagem, formando os Mestres do Universo.

Assim, o personagem e toda a sua mitologia são uma mistura dos elementos que estavam em alta na cultura pop da época, inclusive bebendo na fonte de Conan, o Bárbaro, que ganhou um filme em 1982. Mas por que não fazer bonecos a partir da marca Conan, que já tinha uma base de fãs dos quadrinhos? A ideia era essa, mas a violência da obra inviabilizou uma linha de action figures.

Afinal, o público-alvo da Mattel era as crianças de cinco anos. Ou seja, a ideia era um produto family friendly, que não sofresse com nenhum tipo de censura. O design dos personagens, as cores alegres e a história base — entregue aos consumidores em mini gibis vendidos com os bonecos — foram um case de sucesso quase completo.

Como assim "quase"?

O problema foi justamente o público-alvo. Se a empresa queria atingir os meninos de cinco anos, como que eles conseguiriam ler as histórias em quadrinhos e, assim, entender a origem dos personagens? Foi então que a equipe por trás dos brinquedos de He-Man optou por criar uma animação para apresentar todo o universo do herói. Mais acessível.

Poderoso e inofensivo

Nascido em 1983, o projeto do desenho animado foi um fenômeno e fez o caminho inverso ao tradicional, que é o gibi ou o audiovisual ser lançado e, depois, os brinquedos ganharem as prateleiras. No caso de He-Man, a animação é que foi criada para divulgar os bonecos. Só que não foi apenas um movimento de marketing vazio. Os personagens tinham uma história para contar — com uma lição valiosa narrada pelo próprio He-Man às crianças ao final de cada episódio. E foi por isso que se enraizaram na cultura pop.

— Diferentemente de outros personagens, como nos filmes de bárbaros, He-Man vai abordar que a violência por si só não se justifica. O personagem, mesmo com uma espada, nunca fere ninguém. Ele joga um vilão em uma poça d'água, em cima de uma moita, só para imobilizar. — aponta Gelson Weschenfelder, pesquisador de cultura pop e criador do canal Filósofo dos Quadrinhos.

He-Man, mesmo sendo o ser mais poderoso do universo, nunca machuca alguém. GELSON WESCHENFELDER Criador do canal Filósofo dos Quadrinhos

O universo de He-Man na televisão e nas vendas de brinquedos foi se expandindo e, inclusive, as meninas começaram a demonstrar grande interesse. A Mattel enxergou a possibilidade de aumentar as vendas e, assim, criou a She-Ra, irmã do bárbaro musculoso. Mais um grande sucesso. A franquia se tornou um fenômeno bilionário.

Foram cinco anos de sucesso, até que o interesse das crianças pelos personagens fosse diminuindo. O fracassado live-action de 1987 — que contava ainda com a atriz Courtney Cox antes da fama como a Monica de Friends — foi uma tentativa de reascender a chama pelo universo do herói, mas era tarde demais. No Brasil, a última exibição do filme na Sessão da Tarde, da RBS TV, ocorreu no longínquo ano de 2001.

Assista, abaixo, a chamada para o filme nos intervalos comerciais da emissora:

A partir dos anos 2000, He-Man e seus amigos retornaram em animações, incluindo sequências desenvolvidas pela Netflix — estas, bem-sucedidas e mostrando que ainda havia espaço para as histórias.

A plataforma de streaming encheu os olhos e seria a responsável pelo novo live-action, mas depois de alguns anos de desenvolvimento, desistiu. Foi então que a Amazon/MGM entrou na jogada e, agora, Mestres do Universo está para chegar e apresentar para uma nova geração o He-Man — mas, claro, também afagar os corações saudosistas dos fãs cinquentões.

— O live-action parece estar trazendo para o cinema o que ocorreu nos anos 1980, com uma animação que era à frente de seu tempo, que apresentou um empoderamento feminino. A Feiticeira é a pessoa mais sábia daquele universo, a Teela comandava um exército e a She-Ra era até mais poderosa que o He-Man. Acho que vamos ver um herói que é um exemplo, que mostra que, para ser um homem de verdade, não é humilhando os outros, mas sabendo ser gentil — completa Weschenfelder.

Assista ao trailer: