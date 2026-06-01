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Mestres do Universo
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He-Man volta aos cinemas com sotaque de Porto Alegre no elenco

Com astros como Jared Leto e Idris Elba, "Mestres do Universo" estreia na quinta-feira (4). Camila Mendes, filha de porto-alegrense, interpreta a heroína Teela

Carlos Redel

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