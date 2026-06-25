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Tom Cruise em ação
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Com cenas arriscadas e sucesso bilionário, saga "Missão: Impossível" faz 30 anos; confira ranking do pior ao melhor filme

Franquia iniciada em 1996 consolidou-se como uma das principais do gênero ao misturar espionagem, drama e explosões

Carlos Redel

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