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"Missão: Impossível — O Acerto Final" (2025) é o último filme da franquia de sucesso. Paramount Pictures and Skydance / Divulgação

Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Interpretando Ethan Hunt, Tom Cruise já correu para cima e para baixo para salvar o mundo na franquia Missão: Impossível, que é baseada na série de TV homônima dos anos 1960.

O primeiro filme foi lançado nos Estados Unidos em 22 de maio de 1996 — chegando ao Brasil em 12 de julho do mesmo ano. Ou seja, em 2026 a saga está completando 30 anos.

Três décadas depois, a franquia teve nada menos que oito longas-metragens e um total de US$ 4,7 bilhões arrecadados nas bilheterias ao redor do mundo.

Mas o sucesso não se restringe aos números: a saga de Ethan Hunt também foi amplamente aclamada pelo público e pela crítica — das cinco últimas aventuras, por exemplo, nenhuma ficou abaixo dos 80% de aprovação no agregador de avaliações Rotten Tomatoes.

Mas, claro, muito desse fenômeno chamado Missão: Impossível se deve ao outro fenômeno chamado Tom Cruise. O astro entregou tudo no quesito ação, colocando-se frequentemente em risco para que as cenas ficassem espetaculares. E ficaram.

Hoje, a franquia é dada como encerrada. O filme lançado em 2025, chamado O Acerto Final, seria a última aventura de Hunt — mas será que Cruise realmente quer parar?

Para celebrar a saga, GZH preparou um ranking a partir da média das notas dos críticos e do público nos principais agregadores de cinema: Rotten Tomatoes, IMDb e Metacritic (veja explicação sobre os dois indicadores do Rotten Tomatoes ao final da matéria).

Para desempate, prevalece a nota do IMDb, que soma as opiniões dos internautas.

As informações sobre bilheteria e orçamento são do The Numbers.

Qual o melhor filme da franquia "Missão: Impossível"?

8º lugar: "Missão: Impossível 2" (2000)

Mais fraco da saga, "Missão: Impossível 2" amargou o último lugar do ranking. Paramount Pictures / Divulgação

Rotten Tomatoes: 6,3/10 (58% de aprovação) | IMDb: 6,1/10 | Metacritic: 59/100 | Média: 61/100

Bilheteria mundial: US$ 549,58 milhões | Orçamento: US$ 120 milhões

Surpreendendo ninguém, o segundo filme da franquia amarga o último lugar na preferência do público e dos críticos. Isso se deve a um filme que, de fato, é complicado.

Mesmo com um especialista em títulos de ação no comando, o chinês John Woo, a produção peca ao entregar um roteiro fraco e ao pesar a mão nos exageros, ainda que esteja alinhado com o mundo dos anos 2000.

Em um confronto com o primeiro filme, do grande Brian De Palma, o segundo não consegue se defender.

Disponível no Paramount+ e no Mercado Play

7º lugar: "Missão: Impossível" (1996)

Cena icônica do primeiro filme, com Tom Cruise pendurado e pegando uma gota de suor no ar. Paramount Pictures / Divulgação

Rotten Tomatoes: 6,9/10 (66% de aprovação) | IMDb: 7,2/10 | Metacritic: 59/100 | Média: 66,66/100

Bilheteria mundial: US$ 457,69 milhões | Orçamento: US$ 80 milhões

A primeira empreitada de Ethan Hunt apresentou para o cinema sequências marcantes, como a icônica e tensa descida do agente pelo duto pendurado por uma corda, bem como o confronto no trem e, ainda, a explosão de um aquário com 16 toneladas de água.

Caprichado na ação e nos efeitos visuais, o filme, que tem a direção de Brian De Palma, entretanto, tem uma trama que, por vezes, é confusa e não muito bem costurada. Mesmo assim, um marco para o gênero.

Disponível no Paramount+

6º lugar: "Missão: Impossível 3" (2006)

"Missão: Impossível 3" deu novo fôlego para a franquia, depois do criticado segundo filme. Paramount Pictures / Divulgação

Rotten Tomatoes: 6,9/10 (73% de aprovação) | IMDb: 6,9 /10 | Metacritic: 66/100 | Média: 68/100

Bilheteria mundial: US$ 399,38 milhões | Orçamento: US$ 150 milhões

Depois do segundo episódio da franquia ter desagradado boa parte dos fãs, demorou seis anos para um novo capítulo das aventuras de Ethan Hunt ganhar os cinemas.

Com direção de J.J. Abrams, o título conseguiu consertar os problemas de seu antecessor e colocou uma carga mais dramática em cima do protagonista, explorando seu lado humano.

Foi a reformulação da franquia e, mesmo com uma bilheteria não muito expressiva, viu-se que Missão: Impossível ainda tinha muito potencial. E ainda apresentou um dos melhores vilões de toda a saga, vivido pelo saudoso Philip Seymour Hoffman.

Disponível no Paramount+ e no Mercado Play

5º lugar: "Missão: Impossível — O Acerto Final" (2025)

O Ethan Hunt de Tom Cruise disposto ao sacrifício para salvar o mundo em "Missão: Impossível — O Acerto Final". Paramount / Divulgação

Rotten Tomatoes: 6,8/10 (80% de aprovação) | IMDb: 7,1/10 | Metacritic: 67/100 | Média: 68,66/100

Bilheteria mundial: US$ 591,35 milhões | Orçamento: US$ 400 milhões

O desfecho de uma franquia grandiosa teve um orçamento estratosférico, só que não correspondeu nas bilheterias; cenas de ação arriscadas, mas nada que se compare às anteriores; e uma história alinhada com o mundo contemporâneo — a inteligência artificial em pauta —, mas sem um vilão à altura.

Os quatro filmes que vieram antes elevaram tanto a régua, aumentaram tanto a escala, que ficou difícil para a conclusão da saga corresponder às expectativas. Não é uma despedida ruim, longe disso, mas faltou para que a missão final fosse um sucesso absoluto.

Disponível na Netflix

4º lugar: "Missão: Impossível — Protocolo Fantasma" (2011)

Tom Cruise escala o Burj Khalifa em "Missão: Impossível — Protocolo Fantasma". Paramount / Divulgação

Rotten Tomatoes: 7,7/10 (93% de aprovação, com Certified Fresh) | IMDb: 7,4 /10 | Metacritic: 73/100 | Média: 74,66/100

Bilheteria mundial: US$ 694,71 milhões | Orçamento: US$ 145 milhões

A partir deste quarto episódio de Missão: Impossível, que é dirigido por Brad Bird, a briga fica de gente grande.

Mesmo começando a vender a franquia com foco em suas sequências-evento, em que Tom Cruise faz marketing em cima de suas peripécias arriscadas — neste filme, por exemplo, ele escala o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai —, o longa vai além disso.

Com uma história eletrizante, novos personagens carismáticos e sem muito tempo para respirar, Protocolo Fantasma é o episódio que leva a saga de Ethan Hunt para as cabeças dos blockbusters. E a bilheteria mostra esse feito.

Disponível no Paramount+ e no Mercado Play

3º lugar: "Missão: Impossível — Nação Secreta" (2015)

Em "Missão: Impossível — Nação Secreta", Christopher McQuarrie assume a direção da franquia e eleva a qualidade. Christian Black / Divulgação

Rotten Tomatoes: 7,5/10 (94% de aprovação, com Certified Fresh) | IMDb: 7,4 /10 | Metacritic: 75/100 | Média: 74,66/100

Bilheteria mundial: US$ 688,85 milhões | Orçamento: US$ 150 milhões

Deu empate com Protocolo Fantasma, inclusive no critério de desempate. A aprovação no Rotten Tomatoes, então, foi determinante.

O quinto capítulo de Missão: Impossível marca o ingresso de Christopher McQuarrie como diretor e, a partir disso, quebra-se a ideia inicial, que era fazer cada episódio ser comandado por um cineasta diferente.

Esse é um grande acerto. Parceiro de Cruise de outras produções, McQuarrie entende de maneira única a saga e passa a explorar o conteúdo que tem nas mãos de maneira brilhante: aprofunda a história de Ethan Hunt e dos personagens secundários e revira o passado de forma respeitosa e interessante, ampliando também o leque para o futuro.

Com Nação Secreta, Missão: Impossível finalmente encontrou a sua voz.

Disponível no Paramount+

2º lugar: "Missão: Impossível — Acerto de Contas — Parte Um" (2023)

Hayley Atwell e Tom Cruise dividem a cena em "Missão: Impossível — Acerto de Contas — Parte Um". Paramount Pictures / Divulgação

Rotten Tomatoes: 8/10 (96% de aprovação, com Certified Fresh) | IMDb: 7,6/10 | Metacritic: 81/100 | Média: 79/100

Bilheteria mundial: US$ 565,39 milhões | Orçamento: US$ 290 milhões

O penúltimo capítulo da saga Missão: Impossível foi dividido em duas partes — e, conforme a lista mostra, esta se saiu muito melhor.

Priorizando o cinema em que os envolvidos colocam a mão na massa, é simbólico que o longa-metragem mostre o herói lutando contra uma inteligência artificial, visto que seu intérprete prioriza justamente o real — tanto que pula de um penhasco montado em uma moto com apenas um pequeno paraquedas. Tom Cruise repetiu a cena nada menos que oito vezes, até sair perfeita, isso sem falar nos meses de ensaio.

Com sequências de ação brilhantes e a adição da ótima Hayley Atwell ao time principal, Acerto de Contas é, realmente, um acerto.

Disponível no Telecine

1º lugar: "Missão: Impossível — Efeito Fallout" (2018)

Tom Cruise em cena de "Missão: Impossível — Efeito Fallout", o mais elogiado da franquia. Paramount / Divulgação

Rotten Tomatoes: 8,4/10 (98% de aprovação, com Certified Fresh) | IMDb: 7,7 /10 | Metacritic: 87/100 | Média: 82,66/100

Bilheteria mundial: US$ 786,26 milhões | Orçamento: US$ 178 milhões

A consagração da franquia. Efeito Fallout amplia tudo o que foi feito em Nação Secreta e entrega puro entretenimento para o público, com Tom Cruise pilotando helicóptero e saltando de avião a mais de sete quilômetros de altura.

Divertido e com cenários deslumbrantes, o título é uma elegante aventura, recheada de perigos e exigindo o máximo do herói principal. E ainda tem Henry Cavill de bigode como um vilão de respeito e que participa de uma luta memorável no banheiro ao lado de Ethan Hunt. Não tem como pedir nada além disso.

Disponível no Paramount+

Entenda as avaliações do Rotten Tomatoes